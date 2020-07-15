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«Сберздоровье» и SberCloud запускают бесплатный сервис ИИ по распознаванию снимков КТ

, Текст: Владимир Бахур

Сервис «Сберздоровье» и облачная платформа SberCloud, входящие в экосистему Сбербанка, запустили совместный проект по распознаванию снимков компьютерной томографии легких. Проект пройдет в течение месяца и будет доступен для всех желающих. Первая волна измерений рассчитана на тысячу пользователей.

С помощью нового проекта любой человек может загрузить на сайт свой КТ-снимок и получить его расшифровку в течение 5–10 минут. Результат придет на почту и в интерфейс сайта после завершения анализа. Система использует алгоритмы искусственного интеллекта, разработанные в Лаборатории по искусственному интеллекту Сбербанка, и работает на вычислительных мощностях суперкомпьютера «Кристофари» компании SberCloud.

На сегодняшний день система умеет показывать в процентах пострадавшую часть легких, определять пораженные участки легких (матовое стекло и консолидация) и рассчитывать их общий объем. Размеченные DICOM-серии файлов можно скачать и посмотреть в любой программе для просмотра DICOM-снимков. DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) — медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов обследованных пациентов.

Такой анализ позволяет пользователю самостоятельно оценить динамику при повторном исследовании КТ, чтобы следить за развитием заболевания не выходя из дома. Врачам сервис поможет быстро и просто расшифровывать снимки пациентов. На основе результатов автоматического анализа возможно реализовать приоритизацию рабочего списка рентгенолога и категоризировать исследования.

Дмитрий Петрухин, генеральный директор сервиса «Сберздоровье», сказал: «Новые технологии обязаны не только развлекать, но и быть полезными населению. Здесь мы стоим на страже инноваций, и такого рода проект — очередное тому подтверждение. Я выражаю искреннюю благодарность своей команде и команде банка, сумевшим быстро синхронизироваться и создать поистине качественный и полезный продукт».

Евгений Колбин, генеральный директор SberCloud, отметил: «Этот высокотехнологичный сервис целиком создан в экосистеме Сбербанка — от стадии концепции и разработки до предложения его в виде сервиса конечным пользователям. Мы горды тем, что огромный потенциал суперкомпьютера ʺКристофариʺ и наша облачная платформа AI Cloud используются в социально значимом медицинском проекте и делают доступной для врачей и пациентов инновационную медицинскую услугу».

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