Россияне стали на 24% чаще оплачивать медицинские услуги онлайн

Эксперты медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровья» и «ЮKassa» (сервис компании «ЮMoney»), обе компании входят в экосистему «Сбера», проанализировали данные об оплате медицинских консультаций в частных клиниках России в 2021 г.

«Оборот онлайн-платежей частных клиник вырос на 62%, а количество оплаченных услуг онлайн — на 24% относительно 2020 г. Количество плательщиков увеличилось на 45%. Средний чек за оплаченный онлайн очный прием врача в частной клинике составил 3982 руб., что на 31% больше, чем годом ранее», — сказал Иван Глазачев, генеральный директор финтех-компании «ЮMoney».

Чаще всего в 2021 г. пользователи оплачивали различные услуги стоимостью от 3000 руб. до 5000 руб. — на эту ценовую категорию приходится 27% от всех платежей, как и в 2020 г. При этом спрос на более дорогие услуги вырос. Так, услуги стоимостью от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. оплачивали на 76% чаще, чем в 2020 г., услуги стоимостью от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. — на 61% чаще, от 80 тыс. руб. до 100 тыс. руб. — на 128% чаще, от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. — на 104% чаще.

Большинство пациентов частных клиник оплачивали онлайн-заказы банковскими картами. На их долю приходится 76% оплат, что на 14% ниже показателя за 2020 г. Второе место занимают бесконтактные платежи с помощью Apple Pay, SberPay, Google Pay и т. п. Доля этих платежных методов выросла на 12% — с 4% до 16% оплаченных заказов. На третьем месте — выставление счетов через мессенджеры и социальные сети, а также оплата кошельком «ЮMoney». На каждый из этих способов приходится по 4% оплаченных заказов, что на 1% больше, чем в 2020 г.

«Оплата услуг и товаров онлайн уже стала нормой. Постепенно люди переносят этот опыт на те сферы услуг, где привыкли платить офлайн, в том числе на медицинский сектор. Клиники также поддерживают такой формат и предоставляют пациентам выбор: некоторые услуги могут быть оплачены онлайн еще до приема, а некоторые — после. Это дает клиентам дополнительную свободу. В целом сегодня мы наблюдаем тенденцию на диджитализацию медицинского рынка. Это подтверждается ростом записей на очные приемы через наш сервис в 2021 году и популярностью телемедицинских консультаций», — отметил Александр Ориновский, управляющий директор онлайн-сервиса «Сберздоровье».

О ЮMoney

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ЮMoney – финтех-компания, входит в экосистему «Сбера». «ЮMoney» разрабатывает платежные решения для пользователей и бизнеса. Физлицам компания предлагает сервис электронных платежей «ЮMoney», а бизнесу — услуги интернет-эквайринга с помощью «ЮKassa» и другие финтех-решения.

В «ЮMoney» зарегистрировано свыше 60 млн кошельков. Сервис эмитирует карты Visa и Mastercard, уже выпущено более 2 млн пластиковых и 21 млн виртуальных карт.

СберЗдоровье

Компания «Сберздоровье» была создана на базе медицинского сервиса DocDoc в 2020 г. В 2017 г. сервис на 80% вошел в Группу компаний Сбербанк, после чего начал трансформацию в медицинскую платформу — площадку, на которой представлены самые востребованные медицинские услуги: запись к врачу и телемедицина. На сервисе есть возможность связаться онлайн в любое время с дежурными терапевтом/педиатром либо по записи с врачами более 25 направлений. На данном этапе в проекте участвует более 4000 частных клиник.