DocDoc организовал тестирование на коронавирус

Сервис DocDoc (входит в экосистему Сбербанка) начинает тестирование на коронавирус COVID-19 для сотрудников и партнеров компаний экосистемы Сбербанка, не ушедших в режим самоизоляции.

Первыми тестирование начнут «Ситимобил», «Самокат», «СберМаркет», так как услуги этих компаний экосистемы Сбербанка сейчас очень востребованы среди населения России и их стабильная работа крайне важна. Курьеры, водители, подключенные к указанным сервисам, а также офисные сотрудники этих компаний будут регулярно проходить тест на вирус с помощью сервиса DocDoc. Первые тестирования уже прошли в пятницу на прошлой неделе более 500 сотрудников Сбербанка в Москве.

Данное тестирование направлено на выявление бессимптомного течения заболевания. Это позволит компаниям обезопасить клиентов, пользующихся их услугами во время изоляции, а также поможет избежать заражений среди сотрудников на предприятиях.

Алгоритм тестирования включает в себя забор биоматериала (из ротоглотки) медицинским сотрудником. Забор осуществляется с помощью мобильно-выездных бригад или клиник. Сам анализ проводится в лаборатории с помощью технологии ПЦР-исследования. На текущий момент работа ведется с десятью лабораториями. Руководитель на предприятии и сотрудник получат результаты исследований онлайн в личном кабинете DocDoc; в случае положительного результата анализа руководитель направит сотрудника с работы на карантин. Тестирование будет проводиться на регулярной основе.

Лев Хасис, первый заместитель председателя правления Сбербанка, отметил: «Забота о тех, кто сейчас по долгу службы не может уйти на удаленный режим работы и каждый день продолжает взаимодействовать с большим числом людей, крайне важна для Сбербанка. В нашей экосистеме есть компании, сервисы которых стали еще более востребованы в этот непростой период. Мы рады, что у нас есть возможность поддержать наших коллег, причем осуществлять это с помощью компании, также входящей в периметр нашей экосистемы».

Дмитрий Петрухин, основатель сервиса DocDoc, сказал: «Я хочу поблагодарить всех ответственных работодателей, которые предпринимают все возможные меры для защиты своих клиентов и сотрудников в это непростое время. Со своей стороны мы постарались сделать процесс тестирования максимально доступным для большого числа человек, чтобы таким образом построить дополнительный барьер безопасности для всех граждан».

Виталий Бедарев, исполнительный директор «Ситимобил», сказал: «"Ситимобил" прикладывает максимальные усилия, чтобы сделать такси самым безопасным способом передвижения по городу во время режима самоизоляции. Мы не можем рисковать безопасностью наших пользователей и водителей, и если мы выясняем, что водитель контактировал с заболевшим коронавирусом, то должны отключить его от сервиса. Вместе с DocDoc мы сможем тестировать водителей на коронавирус на базе нашего "Дома такси" и еще оперативнее реагировать в таких случаях, чтобы предотвратить распространение вируса. Как мы ранее заявляли, "Ситимобил" оказывает финансовую поддержку водителям во время простоя из-за карантина или заболевания коронавирусом».

Вячеслав Бочаров, основатель сервиса экспресс-доставки «Самокат», сказал: «Мы дорожим безопасностью наших сотрудников и покупателей. Только за последний месяц "Самокат" принял на работу более 1000 курьеров в Москве и Санкт-Петербурге. С момента первых сообщений о зараженных в России в нашем сервисе действует строгий регламент профилактики и защиты от коронавируса. Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты, а доставка осуществляется только бесконтактным способом. Мы ведем непрерывный мониторинг состояния здоровья наших сотрудников. И теперь благодаря тестированию с DocDoc сможем оперативно получать достоверную информацию о возможных случаях заболевания».

С понедельника тестирование на коронавирус начнется в Москве и Санкт-Петербурге, а в течение недели запустится в других городах. В течение недели планируется создать публичный реестр проверенных организаций. Туда будут внесены все организации, проводящие тестирование сотрудников.