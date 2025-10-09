Компания «СберЗдоровье» представила ИИ-помощника для пациентов с артериальной гипертензией

Медицинская компания «СберЗдоровье» презентовала новую разработку — ИИ-помощника для дистанционного медицинского наблюдения за пациентами с артериальной гипертензией. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Артериальная гипертония – это основной фактор риска развития инсульта, ишемической болезни сердца и хронической сердечной недостаточности, которые являются основными причинами смертности в России. Заболевание требует постоянного контроля, однако часто пациент вспоминает о нём только во время кризиса, а получив помощь врача, снова перестает следить за здоровьем до следующего обострения. ИИ-помощник в приложении «Умный мониторинг» от «СберЗдоровья» призван решить эту проблему: пациент находится под постоянным круглосуточным наблюдением и не остается один на один со своим недугом, даже когда врач недоступен.

ИИ-помощник сохраняет каждый диалог, каждое измерение давления и пульса, создавая целостную картину здоровья, на основе которой врач может принимать те или иные решения более оперативно. Также ИИ-помощник проактивно проявляет заботу о наблюдаемом и заблаговременно предупреждает о потенциальных проблемах на основе анализа длительных наблюдений: система анализирует динамику и дает рекомендации по сохранению здоровья.

ИИ-помощник обладает следующими навыками

Комментирует показатели давления и пульса. Пользователь передает данные об артериальном давлении и пульсе вручную или автоматически с «умного» тонометра. ИИ-помощник комментирует показатели: насколько они соответствуют целевым значениям, установленным врачом, какие наблюдаются тенденции, и дает информационные рекомендации по образу жизни.

Вовлекает пациента в процесс мониторинга и передачу замеров. Мотивирует пациента не пропускать замеры и формирует приверженность к здоровому образу жизни, отвечая на интересующие пользователя вопросы на основе актуальных клинических рекомендаций и принципов доказательной медицины.

Навигирует. Пользователь может описать беспокоящие его симптомы, ИИ-помощник проанализирует информацию и даст рекомендации о дальнейших действиях, например, к врачу какой специальности стоит обратиться.

Анализирует историю измерений. Помощник показывает тенденции и динамику, а также дает сопутствующие рекомендации по образу жизни.

ИИ-помощник разработан на базе нейросетевой модели GigaChat, которая успешно сдала медицинские экзамены по семи направлениям, в том числе по кардиологии.

Пациент может самостоятельно выбрать комфортный для себя стиль общения: тактичный, заботливый или шутливый.

Александр Андреев, директор по развитию медицинской компании «СберЗдоровье»: «Искусственный интеллект позволяет стремительно развивать технологии в медицине и уже продемонстрировал способности не только в точной постановке диагноза, но и в спасении жизней. Благодаря ему можно вовремя заметить критические изменения в состоянии здоровья и предпринять необходимые меры для стабилизации и снижения вероятности осложнений. Согласно исследованию Минздрава России, дистанционный мониторинг позволяет сократить смертность пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями на 30%, количество госпитализаций и вызовов скорой помощи на 70%. У 76% наблюдаемых нормализовалось состояние здоровья в течение одного-двух месяцев».