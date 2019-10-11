«Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах

«Рамблер/Касса» (входит в состав Rambler Group) запустила новый сервис для кинотеатров. Он позволяет зрителям вместе с покупкой билетов в кино дистанционно купить продукцию бара (разные виды попкорна, чипсы, безалкогольные напитки, сладости и снеки).

В настоящее время через новый сервис «Рамблер/Касса» можно купить продукцию кинобаров в 27 кинотеатрах сетей «КИНО ОККО», «Монитор» и 5 звезд. До конца 2019 года количество кинотеатров, подключенных к сервису, вырастет до 120.

Заказать продукцию кинобаров дистанционно можно на сайте и в мобильном приложении Рамблер/Кассы, на сайте и в мобильном приложении объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО», а также на примерно 200 интернет-площадках и мобильных приложениях, в которые интегрирован билетный сервис Рамблер/Касса.

Андрей Полончук, генеральный директор сервиса «Рамблер/Касса», отметил: «Пользовательский опыт, связанный с походом в кино, стремительно диджитализируется. Мы уже привыкли покупать билеты в онлайн, потому что это удобно и дает возможность заранее выбрать лучшие места. Сейчас дистанционно приобретается в среднем 25-30% билетов в кино, а в случае с блокбастерами эта цифра вырастает до 50%. Уверен, что наш новый сервис, позволяющий дистанционно покупать продукцию кинобаров, оценят и зрители, и кинотеатры. Результаты тестов, которые мы проводили в течение нескольких месяцев, показали, что время обслуживания клиента, который заказал и оплатил еду и напитки через интернет, сокращается в среднем в полтора раза, и мы видим возможность для улучшения этого показателя. Посетители же смогут больше времени посвятить тому, зачем они приходят в кинотеатры – получать позитивные эмоции от любимых развлечений».

Сергей Кузнецов, директор по маркетингу объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино»), сказал: «Мы рады предложить гостям все самые актуальные и современные технологические разработки для более комфортного и беспрепятственного посещения кинотеатров нашей сети. Теперь, при покупке билета в кино на сайте kinoteatr.ru и в мобильном приложении «КИНОТЕАТРЫ», к заказу можно добавить продукцию кинобара, что существенно экономит время гостей и предоставляет дополнительные скидки на комбо-наборы. На данный момент услуга онлайн бара доступна посетителям 23 кинотеатров нашей объединенной сети. До конца 2019 года мы планируем внедрить услугу во все кинотеатры сети, после чего продолжим работу над расширением ее функционала».