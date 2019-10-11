Новое в СХД
СХД для высокопроизводительных вычислений — на что обратить внимание?
Мобильность
Глава ОМП Павел Эйгес в интервью CNews — о первой российской мобильной ОС
Облака
Почему облачная почта не стала панацеей от традиционных киберугроз

Спецпроекты

«Рамблер/Касса» запустила онлайн-сервис для дистанционных покупок в кинобарах

Интернет Веб-сервисы

«Рамблер/Касса» (входит в состав Rambler Group) запустила новый сервис для кинотеатров. Он позволяет зрителям вместе с покупкой билетов в кино дистанционно купить продукцию бара (разные виды попкорна, чипсы, безалкогольные напитки, сладости и снеки).

В настоящее время через новый сервис «Рамблер/Касса» можно купить продукцию кинобаров в 27 кинотеатрах сетей «КИНО ОККО», «Монитор» и 5 звезд. До конца 2019 года количество кинотеатров, подключенных к сервису, вырастет до 120.

Заказать продукцию кинобаров дистанционно можно на сайте и в мобильном приложении Рамблер/Кассы, на сайте и в мобильном приложении объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО», а также на примерно 200 интернет-площадках и мобильных приложениях, в которые интегрирован билетный сервис Рамблер/Касса.

Андрей Полончук, генеральный директор сервиса «Рамблер/Касса», отметил: «Пользовательский опыт, связанный с походом в кино, стремительно диджитализируется. Мы уже привыкли покупать билеты в онлайн, потому что это удобно и дает возможность заранее выбрать лучшие места. Сейчас дистанционно приобретается в среднем 25-30% билетов в кино, а в случае с блокбастерами эта цифра вырастает до 50%. Уверен, что наш новый сервис, позволяющий дистанционно покупать продукцию кинобаров, оценят и зрители, и кинотеатры. Результаты тестов, которые мы проводили в течение нескольких месяцев, показали, что время обслуживания клиента, который заказал и оплатил еду и напитки через интернет, сокращается в среднем в полтора раза, и мы видим возможность для улучшения этого показателя. Посетители же смогут больше времени посвятить тому, зачем они приходят в кинотеатры – получать позитивные эмоции от любимых развлечений».

Сергей Кузнецов, директор по маркетингу объединенной сети кинотеатров «КИНО ОККО» («Синема Парк» и «Формула Кино»), сказал: «Мы рады предложить гостям все самые актуальные и современные технологические разработки для более комфортного и беспрепятственного посещения кинотеатров нашей сети. Теперь, при покупке билета в кино на сайте kinoteatr.ru и в мобильном приложении «КИНОТЕАТРЫ», к заказу можно добавить продукцию кинобара, что существенно экономит время гостей и предоставляет дополнительные скидки на комбо-наборы. На данный момент услуга онлайн бара доступна посетителям 23 кинотеатров нашей объединенной сети. До конца 2019 года мы планируем внедрить услугу во все кинотеатры сети, после чего продолжим работу над расширением ее функционала».

Другие материалы рубрики

Виртуальный хостинг: что такое VPS и VDS, когда он нужен и как выбрать подходящий тариф

Headhunter за копейки продал свою украинскую «дочку»

В сети Tor массовые блокировки. Под «зачистку» попали 13% узлов

За отказ отключать пользователей от электронной почты по приказу властей будут штрафовать на миллион

Создана крохотная «Яндекс.Станция», понимающая жесты. Видео

Власти России готовы отключать пользователей от электронной почты и мессенджеров

Техника

eSIM уже в России: наш опыт использования

Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей

Mi Band 3 и Mi Band 4: сравниваем фитнес-браслеты Xiaomi

Лучшие мини-печи: выбор ZOOM
Показать еще
Стратегия месяца

Кто будет управлять облачной частью бизнеса?

Неудивительно, что популярность гибридной модели стремительно растет.

Тема месяца

Обзор: Телеком 2019

Рейтинги CNews

Крупнейшие телекоммуникационные компании России 2019 Крупнейшие поставщики ИТ в телеком 2019

Рабочие столы как услуга набирают популярность из-за проблем в экономике Игорь Минаев, Veritas: Для успеха в России недостаточно быть в правом верхнем углу квадранта Gartner