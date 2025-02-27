Российская «дочка» Sony Pictures требует у отечественных киносетей миллиард

Компания «Контент-клуб», являющаяся бывшим представительством американской студии Sony Pictures в России, потребовала через суд от ведущих российских киносетей вернуть почти 1 млрд руб. Компания 10 и 17 февраля подала к кинотеатрам два десятка исков. В некоторых из них указано, что «Контент-клуб» хочет взыскать долги по договорам, заключенным еще в 2019-2020 г., когда голливудский мейджор официально работал в России. Самую большую сумму в размере 436,4 млн руб. бывший офис Sony Pictures требует от объединения «Формула кино» и «Синема парк».

Оформлены иски

Бывшая «дочка» Sony Pictures Entertainment потребовала от киносетей почти 1 млрд руб. Компания уже подала 20 исков, представители хотят взыскать долги по договорам, заключенным еще в 2019 г., как пишет РБК.

Истец — «Контент-клуб», до специальной военной операции (СВО) России на Украине компания называлась «Сони пикчерс продакшнс энд релизинг» и была прямым представительством одноименной голливудской студии в России. Среди ответчиков числятся все ведущие российские киносети. Иски «Контент-клуба» датируются 10 и 17 февраля 2024 г. Большая часть из них только зарегистрированы, некоторые оставлены без движения из-за нарушения правил подачи.

По информации РБК, российские кинотеатры должны студии Sony Pictures Pictures Entertainment 980 млн руб. Такая сумма получилась при подсчете всех исков, что были поданы компанией. Сейчас офис носит название «Контент-клуб». Однако это не прибавляет ему лояльности. Компания подала иски против киносетей «Формула кино», «Синема парк», «Киномакс» и других.

Бывшее представительство Sony Pictures Pictures Entertainment просит вернуть средства за показы голливудских фильмов еще до ухода студии из России. Некоторые картины вышли на экраны до 2022 г., однако кинотеатры продлевали срок.

Наибольшую сумму студия запросила от «Формулы кино» и «Синема парка». Она составила 436 млн руб. Чуть меньше должна сеть «Киномакс», ведь с нее взыщут лишь 176 млн руб.

Sony Pictures Entertainment — американский многонациональный конгломерат студий масс-медиа и развлечений, который занимается производством, приобретением и распространением кинопродукции (кинофильмов, телевизионных программ и записанных видео) через несколько ИТ-платформ. Компания в 2022 г. приостановила свою деятельность в России после начала СВО на Украине, заморозив цифровые релизы своих проектов и будущие сделки по распространению контента на телевидении.

Перспективы развития дела

Опрошенные РБК юристы считают, что суд может поддержать исковое заявление, однако исполнить решение будет сложно, поскольку финансовые расчеты с иностранными контрагентами ограничены санкциями и контрмерами.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Станислав Данилов отметил, что контрсанкции не могут препятствовать взысканию задолженностей. Хотя вывод денежных средств за рубеж почти невозможен из-за действующих указов Президента России, сам факт принадлежности компании иностранному юридическому лицу для арбитражного суда значения не имеет, указал эксперт.

Младший партнер Uppercase Legal Тамрин Дарбаков добавил, что юридическая практика показывает неоднозначность возможного исхода. «Многие иностранные фирмы предпочитают не судиться, а списывать потери, поскольку даже выигранный иск не всегда гарантирует реальное получение денег», — отметил юрист.

Возможный возврат иностранных компаний

Как писал CNews, иностранные компании, ранее ушедшие с российского рынка, в случае своего возвращения должны будут разместить торговые точки, в том числе в новых регионах России: на территории Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Первый вице-премьер России предупредил о том, что возвращение иностранных компаний не будет таким же легким, как их уход.

«У нас территория России единая по правилам и подходам. Поэтому размещая свои подразделения, они должны иметь в виду, что не должно быть никаких лакун», — сказал Денис Мантуров в интервью журналисту Всероссийского государственного телевизионного и радиовещательной компании (ВГТРК) Павлу Зарубину.

В начале февраля 2025 г. первый вице-премьер подчеркивал, что в Россию смогут вновь зайти только те компании, в которых мы заинтересованы. Соответствующие заявления появились на фоне новостей о желании некоторых зарубежных фирм вновь предлагать свои услуги и товары российскому потребителю. Также, по словам Мантурова, в важнейших для технологического суверенитета отраслях абсолютный приоритет отдается отечественным производителям и компаниям из Евразийского экономического союза (ЕАЭС).