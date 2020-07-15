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Новый iPhone 12 может стать одним из самых дешевых в истории

Техника
, Текст: Ирина Пешкова

Новый iPhone, который появится в 2020 г., может стоить меньше $1000. По прогнозам аналитиков, продажи подобных недорогих устройств с поддержкой 5G существенно ускорят темпы развертывания сетей нового поколения.

Цена будущего iPhone

Последняя версия iPhone будет сопоставима по стоимости со смартфонами других, не самых крупных производителей смартфонов. Согласно прогнозам аналитика инвестиционной компании Wedbush Securities Дэниела Айвза (DanielIves), стоимость iPhone 12 будет меньше $1000 (71 тыс. руб. по курсу ЦБ на 15 июля 2020 г.). Если прогнозы окажутся точными, доступ к сети 5G больше не будет решающим фактором, влияющим на стоимость устройств.

Отметим, что последние несколько лет Apple выпускает свои новые модели iPhone в сентябре. Но сейчас некоторые источники прогнозируют, что в 2020 г. запуск серии iPhone 12 может быть отложен из-за пандемии COVID-19.

В ожидании дешевой новинки

Компания Apple еще в 2019 г. заявила о том, что планирует разрабатывать новые модели iPhone в менее дорогих конфигурациях, чем обычно. В апреле 2020 г. техническому аналитику Джону Проссеру (Jon Prosser) стала известна прогнозируемая стоимость моделей, которые должны выйти на рынок в 2020 г. Цена за двухкамерный iPhone 12 5G с дисплеем в 5,4 дюйма может составить $649 946,1 тыс. руб.), а за iPhone 12 5G с дисплеем 6,1 дюйм — $749 (53,1 тыс. руб.).

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Предполагаемая комплектация iPhone 12

Стоимость двух других моделей с тремя камерами — iPhone 12 Pro 5G cдисплеем в 6,1 дюйма и iPhone 12 ProMax с дисплеем в 6,4 дюйма — ожидается в размере $999 (70,1 тыс. руб.) и $1099 (78 тыс. руб.) соответственно. Пока не до конца подтвержден факт того, что все четыре модели будут поддерживать 5G, однако очевидно, что продажи нового айфона с доступом 5G по цене, сопоставимой с ценой смартфонов других производителей, могут стимулировать более быстрое наращивание сетей на территории США, где 5G пока работают только в 35 штатах.

Это означает, что если все версии следующего iPhone будут поддерживать 5G, миллионы людей потенциально будут иметь телефон с доступом к 5G к концу 2020 г., и это может оказать давление на операторов связи в части дальнейшего развертывания и совершенствования их сетей.

Сколько iPhone стоил раньше

Напомним, что первый iPhone Original, который можно было впервые увидеть в 2007 г. на выставке MacWorld, стоил $499 (35,4 тыс. руб.). Постепенно цена на iPhone росла, а Apple всегда позиционировала свои продукты как высоко инновационные. В 2017 г. компания выпустила iPhone X стоимостью $1000 (70,1 тыс. руб.), что ознаменовало значительный скачок цен с предшествовавших $650 (46,1 тыс. руб.) за iPhone 7 и $770 (54,6 тыс. руб.) за iPhone 7 Plus. После этого другие производители смартфонов, такие как Samsung, также начали повышать свои цены.

Как отвечает рынок

Сейчас наблюдается обратная тенденция. Продажи Apple просели, а конкуренты предлагают сопоставимые по цене модели устройств, поддерживающих 5G. Например, компании OnePlus и TCL, которые даже не входят в пятерку крупнейших производителей смартфонов, уже анонсировали свои продукты в преддверии выхода «дешевого» айфона.

OnePlus предлагает OnePlus 8 за $700 (49,7 тыс. руб.) вместе с Pro, который также поддерживает 5G. TCL — TCL 10 5G, который оценивается в 399 евро (32,4 тыс. руб.), хотя компания еще не подтвердила дату запуска в США. Бок о бок с Appleшагает Samsung, которая недавно анонсировала телефоны 5G в линейке Galaxy A 51 5G и А71 5G. Эти устройства предназначены для того, чтобы конкурировать с флагманским iPhone, но предполагается, что будут стоить даже дороже.

Что может произойти, когда начнутся продажи

В отчете Strategy Analytics говорится, что, если темпы обновления Apple в 2020 г. совпадут с темпами обновления в 2019 г., когда компания запустила линейку iPhone 11, Apple может превзойти по продажам Samsung и Huawei. По данным аналитиков, Apple может возглавить рынок 5G, как только она выведет свой новый iPhone, несмотря на то, что смартфоны 5G уже давно производятся другими компаниями.

Apple больше не раскрывает цифры продаж нового продукта за первые выходные или за квартал, но еще в 2015 г. компания сообщила, что продала 13 миллионов единиц тогдашних новых iPhone 6S и iPhone 6S Plus за первые три дня их появления на рынке.

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