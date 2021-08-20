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AMD выпустила новые плагины для движка рендеринга Radeon ProRender

AMD объявила о выпуске нескольких новых плагинов для своего быстрого и простого движка рендеринга AMD Radeon ProRender. Движок использует открытые стандарты индустрии, что позволяет профессионалам в творческой среде создавать невероятные фотореалистичные изображения.

Новые дополнения включают:

Плагин Radeon ProRender для Autodesk Inventor: программному обеспечению 3D CAD для проектирования и дизайна изделий теперь доступен бесплатный загружаемый плагин, использующий новейшие стандарты рендеринга, USD и MaterialX, а также поддерживающий аппаратное ускорение трассировки лучей на графических картах архитектуры AMD RDNA 2. Autodesk Inventor позволяет любому пользователю, независимо от опыта, легко создавать фотореалистичные визуализации проектов.

Плагин Radeon ProRender USD Hydra для Blender: Pixar USD быстро становится отраслевым стандартом, а Blender не менее важен для дизайнеров. Благодаря системе Pixar USD появился надежный и открытый способ обмена и сбора данных из различных приложений. Новый плагин AMD USD для Blender включает в себя рендерер Radeon ProRender USD Hydra и использует открытый стандарт MaterialX.

Обновления плагина Radeon ProRender: обновления плагина добавляют поддержку последних версий Maya, Blender и USD, а также новый узел RPR Toon Shader для создания интересной визуализации. Кроме того, Radeon ProRender 2 теперь поддерживает подповерхностное рассеивание, рефракционное поглощение и объемные шейдеры для создания органических или поглощающих свет материалов.

Radeon ProRender оптимизирован для видеокарт AMD Radeon PRO и Radeon RX, построен на открытых стандартах и работает на любом GPU, поддерживающем OpenCL 1.2, а также на любом CPU.

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