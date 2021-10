Создан универсальный язык программирования. Он позволяет писать одновременно на С, Python, JavaScript и так далее

Разработчик из Польши Петр Фусик создал язык программирования Ć. Его код можно в два счета транслировать на С, С++, Java, Python и ряд других языков. Синтаксис нового языка похож на C#.

Один язык для всех

Польский программист Петр Фусик (Piotr Fusik) создал новый язык программирования Ć, своего рода универсальный язык написания кода. Со слов автора, его творение позволяет писать код, который в дальнейшем можно будет без труда использовать в других языках.

В качестве примера Фусик привел C, C++, C#, Java, JavaScript, Python, Swift и OpenCL. Все детали своего языка Ć, который пока находится на одном из этапов разработки, он опубликовал в открытом виде на GitHub (принадлежит Microsoft).

Петр Фусик не уточнил, почему назвал свое творение именно так, и не сообщил, как правильно его произносить. «Апостроф» над буквой С называется «акут», то есть, с учетом этого, название языка может звучать как «Си с акутом». Также это буква польского алфавита, которая называется «Че» и читается приблизительно как «Ч».

Универсальность языка

Своей универсальностью язык Ć обязан транслятору cito. Обработанный с его помощью код можно читать на любом их перечисленных Фусиком языках программировании.

Петр Фусик, автор языка Ć (фоточка из аккаунта GitHub)

«В отличие от большинства языков, которые вы изучали раньше, Ć не претендует на звание лучшего универсального языка программирования. Вместо этого он решает одну конкретную проблему: как писать код, который можно удобно использовать одновременно на языках C, C++, C #, Java, JavaScript, Python, Swift и OpenCL. Например, если вы изобрели новый формат сжатия, вы можете реализовать его в Ć и заставить автоматический переводчик cito сгенерировать исходный код на упомянутых языках, чтобы программисты этих языков могли использовать ваш код», – описывает свое творение Петр Фусик.

Петр Фусик не уточняет, как долго он работал над Ć, и кто, помимо него, входит в команду разработчиков. Известно лишь, что создание языка длится как минимум с лета 2013 г. – этим днем датирована публикация на YouTube записи ранней презентации языка.

Сходство с другими языками

По утверждению создателя, синтаксис Ć во многом напоминает C#.

Фусик создал Ć объектно-ориентированным. Он объяснил свой выбор тем, что большинство целевых языков объектно-ориентированы.

Пример кода на Ć. Нажмите для увеличения

Фусик утверждает, что подсветка синтаксиса C# вполне подходит и для его творения. При этом, с его слов, Ć нельзя считать ни клоном C#, ни его подмножеством. Различия между ними все же есть, и продиктованы они, по словам Фусика, «необходимостью полностью автоматической трансляции кода на Ć в эффективный код C и JavaScript».

Библиотеки не нужны

В описании к Ć сказано, что в его случае зависимости от библиотек рантайма (runtime libraries) сведены к минимуму. В качестве примера Фусик привел вывод кода, для использования в программах на С – в большинстве случаев пользователь получает автономную пару файлов .c/.h с удобочитаемым кодом С99.

Презентация Ć в 2013 году

Автор утверждает, то это в равной степени относится и к другим поддерживаемым языкам – C++, C#, Java, JavaScript, Python, Swift и OpenCL. В то же время он упоминает о нескольких исключениях. Одно из них касается необходимости использования библиотеки GLib для вывода кода на C в случае, когда программист, пишущий на Ć, использует выражения List, Dictionary или SortedDictionary.

Реакция сообщества

Релиз языка Ć активно обсуждается как на профильных сайтах, посвященных программированию, так и на ресурсах, никак не связанных с ним. Редакция CNews обнаружила посвященные ему темы на YCombinanor и на Reddit.

Топик на YCombinanor был создан 9 октября 2021 г. и за это время собрал почти 300 комментариев. На Reddit существует как минимум две темы для обсуждения Ć, датированных тем же днем. В одной из них набралось около 290 ответов, в другой – 33.

Пользователи разделились на два лагеря – одни считают, что язык имеет право на существование, другие же сомневаются в его практической пользе. К примеру, пользователь Reddit под псевдонимом bladehaze написал, что Ć пригодится лишь в том случае, если писать код без использования библиотек, что не всегда представляется возможным.