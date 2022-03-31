Китай с нуля создал полноценные видеокарты на замену AMD и Nvidia. Россияне спасены

Стартап Moore Threads из Китая всего за год с нуля создал две видеокарты на собственной архитектуре – для ПК и серверов. Карты способны тягаться с ускорителями AMD и Nvidia, и есть вероятность, что они будут продаваться в России, тогда как AMD и Nvidia российский рынок покинули.

Ускоренная разработка видеокарт

Китайская компания Moore Threads анонсировала видеокарты MTT S60 и MTT S2000. Это стартап, основанный в октябре 2020 г. и немногим более чем за год разработавший свои первые полноценные ускорители.

Карта MTT S60 создавалась для использования в настольных компьютерах и высокопроизводительных рабочих станциях, тогда как MTT S2000 предназначена для работы в серверах. Разработчики по неизвестным причинам не стали осваивать самые современные техпроцессы и остановились на 12 нм. Тем не менее, карточки, по крайней мере, настольная MTT S60, способны тянуть современные видеоигры – во время презентации разработчики продемонстрировали ее в игре League of Legends с высокими настройками графики при разрешении 1920х1080 точек (Full HD).

За компанией Moore Threads стоит Чжан Цзяньчжун (Zhang Jianzhong). Это одновременно и основатель, и генеральный директор компании, и он имеет непосредственное отношение к сегменту видеокарт. Сравнительно недавно он занимал пост вице-президента Nvidia в Китае, пишет портал профильный ресурс VideoCardz.

Замена десктопных карт AMD и Nvidia за авторством Moore Threads

Nvidia – это крупнейший игрок мирового рынка дискретных видеоускорителей. С ним конкурирует компания AMD. Это американские организации, и они обе покинули российский рынок в марте 2022 г. В то же время Китай пока не присоединился к антироссийским санкциям, а это означает, что карты Moore Threads, в теории, можно будет купить в России или, по крайней мере, выписать из КНР.

Cроки серийного выпуска своих карт Чжан Цзяньчжун не разглашает.

Возможности впечатляют

По заверениям Moore Threads, первые видеокарты компании демонстрируют довольно высокую производительность. Настольная S60 выдает 6 TFLOPS, а серверная S2000 – 12 TFLOPS. Разумеется, это не уровень флагманских видеокарт Nvidia и AMD, но популярным в России и мире ускорителям они все же смогут составить конкуренцию. Для примера, карта Nvidia GeForce GTX 1070 на пике выдает 6,5 TFLOPS.

Обе карты построены на собственной архитектуре MUSA (Moore Threads Unified System Architecture) первого поколения с кодовым названием Sudi. В ней реализована поддержка технологий OpenCL, OpenGL, Vulkan и Nvidia CUDA, использующихся в GPU именитых брендов. Поддержка DirectX тоже есть.

Основные возможности архитектуры MUSA и карт на ее основе

Настольная карточка поставляется с 8 ГБ памяти LPGDDR4X, у серверной же объем памяти равен 32 ГБ. В младшей карте используется 2048 ядер MUSA, в старшей их ровно вдвое больше.

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Следует обратить внимание, что карта MTT S60, в отличие от монструозных конкурентов на чипах AMD и Nvidia, занимает сравнительно мало места в системном блоке. Это однослотовое решение, что позволяет использовать ее даже в очень компактных корпусах. Охлаждение у карты активное, турбинного типа. MTT S2000 тоже однослотовая, но с пассивным охлаждением.

Техногиганты поддержат

Во время презентации видеокарт представители Moore Threads похвастались большим количеством крупных инвесторов, представляющих мировой ИТ-сегмент. Весь перечень компаний, вложивших в Moore Threads свои средства, они раскрывать не стали, равно как не назвали и объемы их инвестиций.

Карты Moore Threads для серверов не нуждается в активном охлаждении

Известно лишь, что в перечень входит китайская компания Lenovo. Это крупнейший производитель ПК в мире, представленный, в том числе, и на российском рынке. Компанию ему составляет китайский ИТ-холдинг Tencent.

Разработчики заявили, что их карты будут работать в компьютерах и серверах на базе процессоров х86 и ARM, управляемых китайскими операционными системами. Пока неясно, собираются ли они выпускать для них драйверы под Windows.

Обгоняя Intel

Китайская Moore Threads существенно обгоняет по темпам разработки своих продуктов американскую Intel, которая тоже пытается вклиниться в мировой рынок дискретных видеокарт, и которая тоже ушла из России. У нее был опыт производства ускорителей, но еще в конце XX века, а в декабре 2018 г. она объявила о своем возвращении в этот сегмент.

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Однако по прошествии более чем трех лет компания так и не начала серийное производство видеокарт ни для настольных, ни для мобильных ПК. В январе 2021 г. она показала свою дискретную видеокарту Iris Xe для десктопов, оказавшуюся полным провалом. Это было решение самого базового уровня, несовместимое с процессорами AMD и большинством чипов самой Intel. Карта могла работать только на материнских платах с определенными чипсетами и со специальной прошивкой BIOS.