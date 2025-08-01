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Ушел из жизни основатель компании «Ланит-Терком» Андрей Терехов

Умер Андрей Терехов, доктор физико-математических наук, профессор, заведующий кафедрой системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета, основатель компании «Ланит-Терком». Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Профессор Андрей Терехов ушел из жизни, оставив после себя богатое наследие в области науки и образования. Он был выдающимся ученым в сфере системного программирования и информационных технологий. Работы Андрея Николаевича получили признание как в России, так и за рубежом, а достижения отмечены множеством наград и званий.

Вклад Андрея Терехова в развитие отечественной ИT-индустрии и подготовку высококвалифицированных специалистов очень велик. Многие годы он возглавлял кафедру системного программирования Санкт-Петербургского государственного университета и вырастил не одно поколение студентов, увлеченных своим делом. Ученики вспоминают Андрея Николаевича как человека-легенду, которого они искренне любили и которым восхищались.

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Ланит
Ушел из жизни основатель компании «Ланит-Терком» Андрей Терехов

В 1991 г. Андрей Николаевич основал компанию «Ланит-Терком», которая занимается наукоемкими проектами в области разработки программного обеспечения. Его неординарные лидерские качества, харизма и стратегическое видение способствовали росту и развитию компании, ставшей одной из ведущих ИТ-компаний в России. Многие выпускники Андрея Николаевича пришли работать в «Ланит-Терком» еще в юности, и работают по сей день.

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Андрей Терехов был одним из основателей ассоциации «Руссофт». Его мнение и советы высоко ценились в профессиональном сообществе, а экспертные оценки и рекомендации помогали формировать стратегии развития отрасли и образовательные программы.

Андрей Николаевич был ярким, глубоким, очень свободным внутренне, смелым человеком. Он не боялся ломать стереотипы, отстаивать свое мнение и делал это страстно с самых высоких трибун. Андрей Николаевич многим был другом, многим помогал. Друзья и коллеги помнят его как блестящего рассказчика, который легко становился душой любой компании. Им все восхищались.

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