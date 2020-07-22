«Ланит-Терком» и Augmented.city помогут туристической отрасли выйти из кризиса

«Ланит-Терком» (входит в группу «Ланит») и Augmented.city разработали комплексное AR-решение, которое предоставляет информацию о достопримечательностях, кафе и ресторанах с помощью технологии AR Cloud. Она позволяет узнать рейтинг и отзывы, прочесть исторические сводки об объектах культурного наследия и устроить полноценную экскурсию без гида.

Итальянский стартап Augmented.city разработал технологию, которая накладывает на здания и улицы виртуальный слой. Причем впервые точность, с которой виртуальные метки соотносятся с реальными объектами, исчисляется сантиметрами.

«Мы проделали большую работу, чтобы представить технологию создания AR-меток, которая отличается высокой точностью и не требует специального оборудования. Все, что понадобится рестораторам, гидам или туристам, – это смартфон. С помощью устройства на iOS или Android можно сканировать достопримечательности и здания, привязывать к ним графические и текстовые метки, которые будут видны в дополненной реальности. Например, можно добавить виртуальное описание к собору или фреске, рассказать об улице или разместить в AR меню ресторана и число свободных столиков. Применение AR в туризме невероятно широкое, и мы полагаем, что эта технология позволит легче преодолеть кризис пандемии», – сказала директор отдела по работе с клиентами «Ланит-Терком Италия» Екатерина Уфнаровская.

В составе Augmented.city – бесплатные мобильные приложения, которые могут использовать туристы, городские гиды и туристические компании. Разработчики инвестировали средства и в создание SDK. Теперь другие стартапы и софтверные компании могут применять высокоточное создание AR-меток в своих программах.

Говоря о восстановлении туристической отрасли, Екатерина Уфнаровская подчеркнула критически важную роль технологических инноваций: «После пандемии туризм во всем мире нужно перезагрузить, привлечь людей новыми услугами и возможностями. Раньше были популярными групповые пешеходные экскурсии с гидом, сейчас в роли экскурсовода может выступить AR, а туристы сами решат, как открывать для себя историю конкретного города или региона. Виртуальная реальность поможет продвижению отелей, ресторанов и кафе, сделает путешествия увлекательными и в то же время безопасными».

В приложении Augmented.city уже представлены наиболее крупные города России (Москва и Санкт-Петербург).