«Уралсиб» совместно с GlowByte осуществил миграцию маркетинговых кампаний на новую витрину данных

«Уралсиб» совместно с консалтинговой компанией GlowByte завершил масштабный проект по переносу маркетинговых кампаний в aCRM HCL Unica Campaign на новую витрину данных. Потребность в миграции возникла в связи с внедрением в банке нового хранилища данных. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

По словам Игоря Гончарова, руководителя Службы управления данными «Уралсиба», старая витрина данных была несовершенной, часть информации в ней появлялась с задержкой в несколько дней и содержала дубли и ошибки. С внедрением нового хранилища возникла необходимость в миграции на него уже существующих кампаний.

Важной особенностью проекта является динамичность состава и логики маркетинговых кампаний «Уралсиба». Для обеспечения быстрой реакции на потребности бизнеса в ходе проекта менялись как перечень необходимых к миграции кампаний, так и их бизнес-логика. Это приводило к необходимости оперативно договариваться и вносить изменения в уже отрисованные кампании.

Кроме того, различия в логике кампаний, настроенных на старой витрине данных и создаваемых на новой витрине, не позволяли провести простую сверку их результатов по количеству создаваемых предложений и коммуникаций. Специалистами GlowByte были выработаны индивидуальные подходы к проверке кампаний и обеспечению качества.

В результате проекта специалисты перенесли 64 кампании. В процессе перерисовки был проведен их рефакторинг, исключена устаревшая логика, а также предпринят ряд мер по повышению производительности, в результате чего существенно снизилось время работы кампаний.

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«Проект стал необходимым шагом в развитии целевого маркетинга в банке. Этот опыт особенно интересен в контексте возникшей у многих компаний необходимости мигрировать на новые программные продукты в связи с уходом с российского рынка иностранных вендоров. В рамках данного проекта осуществлялась миграция лишь на новую витрину, но подходы в организации работ, контроле качества и рисков во многом для такого класса задач общие», – сказал Артем Гасумян, руководитель практики внедрения и развития aCRM GlowByte.

Игорь Гончаров: «Благодаря детальной проработке всех нюансов, проактивности, налаженной командной работе и поступательному подходу нам удалось перенести большое количество кампаний, не нарушив график отправки коммуникаций клиентам и исключив отправку ошибочных коммуникаций. Мы планируем развивать проект, в частности, перерисовать оставшиеся кампании. Ожидаем увеличение скорости работы кампаний».