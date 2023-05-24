«БФТ-холдинг» развернул витрину данных для Федерального казначейства

«БФТ-холдинг» российский разработчик программных продуктов и заказных решений для госсектора и бизнеса, реализовал проект для Федерального казначейства по внедрению витрины данных для интеграции с подсистемами информационно-аналитического обеспечения ГИИС «Электронный бюджет» и Единой информационной системы в сфере закупок. Теперь госучреждения могут быстро получить необходимые данные из этих систем, используя Единую информационную платформу Национальной системы управления данными (ЕИП НСУД). Об этом CNews сообщили представители «БФТ-холдинга».

Федеральное казначейство – федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий в соответствии с законодательством России правоприменительные функции по обеспечению исполнения федерального бюджета, кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы России, предварительному и текущему контролю за ведением операций со средствами федерального бюджета главными распорядителями, распорядителями и получателями средств федерального бюджета. Ведомство является оператором крупных государственных информационных ресурсов, которыми пользуются сотрудники Правительства России, ФОИВ, бюджетных организаций, а также обычные граждане.

Целью реализованного проекта стало обеспечение возможности загрузки, хранения и предоставления данных, владельцем которых является ведомство, органам и организациям государственного сектора посредством подсистемы СМЭВ ПОДД, а также представление этих данных в ЕИП НСУД. В рамках проекта требовалось развернуть витрину данных, благодаря которой определенные наборы данных, содержащиеся в ГИИС «Электронный бюджет» и ЕИС в сфере закупок, могут быть выведены на ведомственную платформу НСУД и доступны зарегистрированным пользователям.

Создание надежного, унифицированного и безопасного канала для оперативного доступа к данным Федерального казначейства стало первоочередной задачей проекта. Помимо этого, исполнителю необходимо было обеспечить автоматизированный контроль над качеством указанных данных. Третьей задачей стало снижение нагрузки на основное цифровое хранилище казначейства за счет перераспределения информационных потоков и размещения наиболее востребованных данных в адаптере взаимодействия с НСУД.

В рамках проекта специалисты «БФТ-холдинга» реализовали интеграцию подсистемы информационно-аналитического обеспечения государственной информационной системы «Электронный бюджет» и Единой информационной системы в сфере закупок с витриной данных. На ведомственную платформу НСУД было выведено семь наборов данных.

После успешных предварительных и приемочных испытаний модернизированная система казначейства была выведена в опытную, а затем и в промышленную эксплуатацию. В результате потребителям указанные выше наборы данных стали доступны на платформе НСУД.

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«Доступность информации, содержащейся в открытых и закрытых разделах государственных информационных систем, является главным фактором эффективного госуправления. Важно, чтобы сотрудники органов власти принимали решения на основе полных и оперативно полученных данных. БФТ-Холдинг помогает ведомствам развернуть витрины данных для решения их актуальных задач. Огромный опыт наших специалистов позволил реализовать проект для Федерального казначейства в срок», – сказала Ольга Жирова, директор Дирекции Национальной системы управления данными «БФТ-холдинга».

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«БФТ-холдинг» – аккредитованная Минцифры России системообразующая компания непрерывного цикла, разработчик программных продуктов и заказных решений для государственного и корпоративного сектора. Решения компании внедрены в 83 субъектах России, в портфеле более 15 крупных федеральных проектов, среди которых создание Единой цифровой платформы в социальной сфере (Социальное казначейство) и обеспечение эксплуатации текущих информационных систем СФР, развитие Единой цифровой платформы «Работа России» и запуск «Службы занятости населения 2.0» Роструда, разработка Единой цифровой платформы Национальной системы пространственных данных Росреестра, проект по развитию Национальной системы управления данными (Единая информационная платформа и Витрины данных) Минцифры России.

