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«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании»

«Аксиома-Софт» разработала витрину данных для обеспечения налогового мониторинга «Объединенной зерновой компании». Витрина данных была создана на базе программного решения «1С:Управление холдингом» и интегрирована с учетными системами бухгалтерского и налогового учета ОЗК. В результате работа с отчетностью ускорилась на 15%.

Одной из целей проекта было обеспечение требований налогового законодательства и законов о бухгалтерском учете, а также корпоративных правил по подготовке соответствующей отчётности. Кроме того, требовалось обеспечить прозрачность учетной деятельности и информационного взаимодействия ОЗК с ФНС.

Для этого была разработана и внедрена витрина данных для обеспечения налогового контроля в форме налогового мониторинга на базе прикладного решения «1С:Управление холдингом».

В результате благодаря реализации налогового мониторинга ОЗК предоставляет ФНС доступ в режиме онлайн, а инспекторы контролируют правильность начисления и уплаты налогов.

В ходе проекта в системе была обеспечена и реализована интеграция с учетными системами «1С:Предприятие» в режиме многопотокового обмена данными между распределенными филиалами и центральной системой «Налогового мониторинга».

Далее была реализована ролевая модель для защиты данных от несанкционированного изменения. Вдобавок внедрение обеспечило возможность разграничение прав доступа для пользователей путем присвоения им различных ролей и ограничения доступа к информации в соответствии с матрицей ролей и полномочий.

Кроме того, теперь при обеспечении доступа налоговых органов к витрине данных предусмотрена возможность регламентировать такие параметры как время доступа, порядок подключения к базе данных, а также порядок, сроки обращения и оказания налоговому органу технической и информационной поддержки. Кроме того, у ОЗК появилась возможность регламентировать порядок информационного взаимодействия с налоговым органом при доступе к системе в режиме реального времени, включая информацию о смене паролей при работе в системе.

Вдобавок в системе стало возможным устанавливать регламент по описанию правил работ для работы с документами и информацией, к которым предоставляется доступ.

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