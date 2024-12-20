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Бибанов Владимир



20.12.2024 «1С» и команда из «Большой четверки» создали совместное предприятие для расширения направления системно-ориентированного консалтинга 1
06.11.2019 «Абамет» автоматизировал управление дистрибуцией и сервисом на базе «1C:ERP» 1
26.10.2018 «Корус консалтинг» оптимизировал работу склада «САНГ» на платформе 1C:WMS 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бибанов Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

8213 3
Корус Консалтинг ГК 1217 2
1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 3 1
САНГ 7 1
Абамет 9 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2364 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1309 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская техника - Automation of warehouse activities 434 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 535 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 1
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Ваулин Денис 3 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144213 3
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6960 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5963 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
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