«Абамет» автоматизировал управление дистрибуцией и сервисом на базе «1C:ERP»

«Корус консалтинг» завершил комплексный проект автоматизации бизнес-процессов в компании «Абамет», дистрибуторе металлообрабатывающего оборудования для машиностроительных производств. В результате внедрения «1С:ERP» в компании была создана система управления дистрибуцией и сервисом, соответствующая потребностям растущего бизнеса.

На сегодняшний день «Абамет» имеет девять представительств в восьми городах России и Белоруссии и планирует дальнейшую экспансию в регионы. По мере развития компании ИТ ландшафт перестал соответствовать задачам бизнеса и не обеспечивал руководителей достоверной и детальной информацией для принятия управленческих решений, не позволял организовать слаженную работу всех подразделений. Было принято решение о переходе на новую систему – «1С:ERP Управление предприятием 2».

В ходе реализации проекта команда «Корус консалтинг» перенесла данные по всем заказам и взаиморасчетам из старых баз и файлов Excel на новую платформу «1С:ERP», настроила интеграцию с системами «1С:Бухгалтерия» и «1С:Комплексная автоматизация». Для того чтобы новый ИТ-инструмент наиболее полно охватывал основные контуры управления и учета дистрибуторского бизнеса, специалисты доработали базовую функциональность решения. В частности, в системе был реализован мультивалютный учет: теперь по расчетам с контрагентами «Абамет» автоматически формирует всю необходимую отчетность не только в российских, но и в белорусских рублях, а также в евро и долларах. Также в ERP были настроены алгоритмы для управления ценообразованием и закупочными процессами.

«”Абамет” поставляет оборудование по всей России и за ее пределы, поэтому нам необходимо было организовать в системе прозрачный и детальный учет по всем направлениям деятельности и быстро получать достоверную и детальную отчетность, включая сведения о продажах через дилеров. Ранее для принятия управленческих решений данные из учетной системы нужно было особым образом интерпретировать, что требовало дополнительных усилий и повышало вероятность ошибок. Новая ERP-система помогает нам оперативно обрабатывать большое количество документов, получать детальную информацию о затратах, а также мониторить и сравнивать результаты бизнеса в разрезе регионов продаж», – отметил Сергей Сысоев, заместитель генерального директора компании «Абамет».

«Комплексный проектный подход и активное участие руководителей и сотрудников “Абамет”, которые глубоко разбираются в бизнес-процессах компании, позволили нам успешно и в срок завершить проект. Каждые пару недель наши специалисты проводили демо-сессии, в ходе которых прорабатывали новые функциональные возможности системы. Это позволило к моменту опытно-промышленной эксплуатации снять большую часть вопросов и избежать отклонений по срокам, бюджету и задачам, а также обеспечило развитие ERP-системы в соответствии с потребностями бизнеса клиента», – сказал Владимир Бибанов, директор департамента «1С», ГК «Корус консалтинг».