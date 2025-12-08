«Мигратор-3000» от «1С ПРО Консалтинг» включен в Реестр российского ПО

«Мигратор-3000», решение для ускоренного переноса и сверки данных из различных ERP-систем в корпоративные продукты «1С», зарегистрировано в Едином реестре российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «1С ПРО Консалтинг».

«Мигратор-3000» – это собственное решение компании «1С ПРО Консалтинг», созданное для переноса исторических учетных данных из различных ERP, в том числе, зарубежных, в «1С:ERP Управление холдингом», «1С:ERP», «1C:Управление Холдингом», «1С:Бухгалтерия Предприятия.Корп» и другие продукты «1С».

Продукт в многопоточном режиме обрабатывает большие массивы сведений и обеспечивает полное соответствие требованиям российского законодательства в области хранения и прослеживаемости учетных данных. Согласно замерам производительности, инструмент переносит в «1С» порядка 52 млн транзакций за 17 часов. Скорость записи проводок при этом составляет 2552 ед. в секунду, а точность ML-алгоритма восстановления двойной записи достигает 98,8%.

В основе «Мигратора-3000» — программно-методический комплекс с определенной последовательностью шагов, в каждый из которых заложена функция сверки. Это обеспечивает высокую экономическую эффективность продукта – благодаря готовым шаблонам значительно снижается конечная стоимость проекта по миграции, так как в процессе переноса полностью исключаются этапы разработки методологии, проектирования и сверки данных.

Сегодня продукт решает две задачи. Во-первых, обеспечивает полноценный перенос сведений бухучета, НСИ и остатков при переходе с различных российских, а также западных ERP, учитывая аккаунтинг-стандарты и архитектуру обеих систем. Это позволяет гибко настраивать мэппинг, трансляции, проводить тщательную сверку данных, дообогащать сведения и формировать прозрачный аудиторский след.

Во-вторых, «Мигратор-3000» выступает инструментом комплексной интеграции двух ERP и помогает выполнять требования к хранению первичных учетных документов на территории России. Это особенно важно для компаний, имеющих филиалы в других странах, но обязанных соблюдать российское законодательство.

«Средний срок проектов по миграции исторических данных у других команд – пять-шесть месяцев. Это время уходит на подготовку и выверку данных, настройку схем мэппингов, шаблонов и загрузчиков, а также на саму загрузку сведений и их сверку. “Мигратор-3000” значительно меняет эту ситуацию и позволяет полностью выполнять такие проекты в рекордные сроки – всего за три месяца. Включение продукта в Реестр — логичный шаг, подтверждающий нашу готовность поддержать цифровую трансформацию крупнейших компаний и обеспечить их надежными инструментами для полноценной миграции на “1С:ERP”», — сказал Владимир Бибанов, генеральный директор и партнер компании «1С ПРО Консалтинг».