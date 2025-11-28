Разделы

«1C Про Консалтинг» и ГК «Оптимакрос» стали партнерами

«1С Про Консалтинг» и ГК «Оптимакрос» заключили соглашение о партнерстве. Основная цель сотрудничества — реализация совместных проектов по автоматизации процессов интегрированного планирования, бюджетирования и аналитики данных у крупных российских заказчиков.

ГК «Оптимакрос» и «1С Про Консалтинг» объединят усилия и разработают методологию внедрения платформы Optimacros в связке с корпоративными продуктами «1С».

Компании также будут работать над созданием универсального модуля интеграции для сквозного взаимодействия корпоративных продуктов «» с платформой Optimacros в режиме low/no-code. Готовый коннектор — тиражируемое решение «из коробки», которое автоматически загружает данные из справочников и аналитических модулей «1С» и обрабатывает их с помощью алгоритмов Optimacros для анализа, прогнозирования и оптимизации показателей. Это избавит заказчиков от затрат на разработку кастомных интеграций и позволит им значительно увеличить скорость, снизить стоимость владения и повысить точность финансового планирования.

«Сотрудничество с ГК «Оптимакрос» позволит нам расширить количество высокотехнологичных инструментов управления бюджетным процессом, которые мы сможем предлагать нашим enterprise-клиентам в рамках проектов по внедрению «1С». В числе наиболее востребованных направлений: сценарное планирование, связь операционных планов с финансовым результатом, а также поддержка принятия управленческих решений «на лету», — сказал Владимир Бибанов, партнер и генеральный директор «1С Про Консалтинг».

«Мы с большой перспективой смотрим на развитие сотрудничества с «1С Про Консалтинг». Сегодня это одна из немногих команд на рынке, которая объединяет в себе технологическую экспертизу глобальных консалтинговых компаний и глубокий практический опыт востребованном стеке и лидере отечественной ERP-автоматизации «1С». Убеждены, что наше партнерство будет плодотворным, и вместе мы сможем предложить крупному бизнесу стабильные ИТ-решения для оптимизации таких задач, как прогнозирование спроса, аллокация затрат, совершенствование процессов планирования в логистике и производстве и многих других вопросов, требующих отдельного технологичного подхода к их решению», — сказал Максим Шилов, коммерческий директор ГК «Оптимакрос».

