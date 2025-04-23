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«1С Про Консалтинг» выводит на рынок «Менеджер потоков» для ERP-решений

Компания «1С Про Консалтинг», которая специализируется на системно-ориентированной методологии внедрения корпоративных решений на платформе «1С», представляет инструмент «Менеджер потоков» для преобразования задач последовательной обработки данных в параллельные процессы с контролируемым выполнением. Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Решение обеспечивает параллельную обработку задач за счет обработки стека данных фоновыми процессами, оптимизацию нагрузки на ИТ-инфраструктуру через управление стеком исполнения и количеством фоновых процессов, а также контролируемый параллелизм с механизмами логирования и контроля за исполнением. Инструмент предназначен для ускорения бизнес-процессов в ERP-системах за счет автоматизации распределенных вычислений, минимизации простоев ресурсов и масштабируемости под меняющуюся нагрузку.

«Менеджер потоков» — это программный алгоритм, который поддерживает параллельное выполнение транзакционных действий, таких как проведение документов и массовые записи или удаления. Он также позволяет обрабатывать интеграционные сценарии в фоновом режиме, подготавливать данные для аналитических отчетов и дашбордов, выполнять ресурсоемкие алгоритмы распределенно и пакетно обрабатывать данные.

Среди типовых сценариев применения — казначейские операции, включая массовое создание платежных поручений, автоматическую разноску банковских выписок и пакетную обработку казначейских документов. В торговых процессах инструмент используется для импорта и экспорта заказов с веб-ресурсов, синхронизации номенклатуры и обновления ценовых остатков.

Для регламентированного и управленческого учета «Менеджер потоков» применяется при подготовке данных к расчету себестоимости, конвертации в стандарты МСФО и другие системы, а также для подготовки данных для BI-систем. В интеграционных задачах он решает вопросы сериализации и десериализации, проведения массовых контролей в интеграционных данных, пакетной обработки данных (создания, записи, проведения, удаления), подготовки данных для передачи в интеграционные каналы и обработки данных интеграционных потоков.

В аналитических задачах инструмент используется для подготовки данных для комплексных отчетов, расчета KPI в фоновом режиме и формирования данных для BI-систем.

Продукт совместим с большинством современных конфигураций «», поддерживающих БСП (библиотеки стандартных подсистем). Система предоставляет администратору комплексный инструментарий для управления фоновыми процессами, который включает возможности гибкого планирования выполнения задач. Пользователь может настраивать запуск задач по расписанию, устанавливать отложенный старт или инициировать выполнение вручную. Для контроля работы системы реализован мониторинг выполнения в реальном времени с отслеживанием статусов задач, а также ведется централизованное журналирование всех операций. Система формирует детализированную отчетность, содержащую информацию о статусах выполнения задач, времени их исполнения и всех возникших в процессе работы инцидентах.

«”Менеджер потоков” изначально разрабатывался для использования на наших внутренних проектах. Благодаря ему нам удалось ускорить разнесение банковских выписок и создание заявок на оплату в 6 раз, отражение документов в рег.учете и трансляцию МСФО в 20 раз, а также обработку алгоритмов путем исполнения разными потоками в 10 раз. Путем неоднократного тестирования решение доказало свою эффективность, поэтому сегодня мы сделали его доступным для широкого круга компаний», — сказал партнер и технический директор «1С Про Консалтинг» Максим Андреев.

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