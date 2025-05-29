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Танасичук Дмитрий
УПОМИНАНИЯ
|29.05.2025
|«1С Про Консалтинг» обучит ИТ-специалистов архитектуре и автоматизации бюджетного процесса на платформе «1С» 1
Танасичук Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|1С 8543 1
|1С Про Консалтинг - 1C Pro Consulting 13 1
|Microsoft Office 3838 1
|1С:ERP Управление предприятием 630 1
|1С Первый Бит - БИТ.Финанс 236 1
|1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 184 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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