«1С Про Консалтинг» обучит ИТ-специалистов архитектуре и автоматизации бюджетного процесса на платформе «1С»

Компания «1С Про Консалтинг», которая специализируется на системно-ориентированной методологии внедрения корпоративных решений на платформе «1С», запускает образовательный курс «Архитектура и автоматизация бюджетного процесса». Программа поможет профессионалам в области финансов и ИТ получить прикладные навыки решения актуальных бизнес-задач – оптимизации процессов бюджетирования, повышения точности финансового планирования и сокращения временных затрат на подготовку бюджетов при помощи «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С Про Консалтинг».

Курс предлагает комплексный подход к освоению современных методов автоматизации бюджетного процесса. Обучение охватывает все ключевые аспекты создания систем на базе «1С» («1С:УХ», «1С:ERP» и «Бит.Финанс») – от проектирования архитектуры бюджета и настройки системы до интеграции с другими корпоративными решениями и анализа эффективности внедрения.

Курс будет полезен как крупному бизнесу, так и компаниям в сегменте СМБ. Так, крупным компаниям будут даны знания о том, как систематизировать процессы планирования, распределять ответственность за статьи доходов и расходов между сотрудниками и контролировать эти процессы в специализированных системах. Малому и среднему бизнесу курс позволит разобраться в механизмах планирования затрат и научиться контролировать их для достижения запланированных годовых показателей.

Основной фокус обучения будет сосредоточен на формировании корректной методологии ведения ИТ-проектов по управлению бюджетированием. В рамках занятий эксперты «1С Про Консалтинг» расскажут о том, какие данные и принципы необходимо заложить в систему до ее настройки, как избежать типичных ошибок и использовать возможности системы с учетом ее ограничений. Также на курсе будут продемонстрированы некоторые настройки форм бюджета и параметров контроля, которые сразу можно будет внедрять в работу.

«В условиях динамично меняющейся экономической среды автоматизация бюджетного процесса становится не просто инструментом оптимизации, но стратегическим преимуществом для компании любого масштаба. Несмотря на то, что предприятия сегмента СМБ редко применяют сложные системы автоматизации бюджетирования, они смогут адаптировать полученные на курсе знания под работу в других инструментах, например, в Excel. В дальнейшем, при расширении бизнеса, эти наработки позволят легче перейти на более профессиональные решения, в том числе, «1С». Зрелые компании по итогам обучения смогут более эффективно управлять бюджетным процессом и грамотно внедрять передовые цифровые решения в свой ИТ-контур», – отметил коммерческий директор «1С Про Консалтинг» Дмитрий Танасичук.