Разделы

ПО Софт
|

Система распознавания документов Correct вошла в реестр российского программного обеспечения

Программная платформа Correct компании «ТКсэт» вошла в российский реестр программного обеспечения России. Основная задача платформы – автоматизация процедур ввода бухгалтерских, кадровых и иных документов в учетные системы заказчика. Запись в реестре №13117 от 25.03.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 25.03.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 21.03.2022 №355пр. Об этом CNews сообщили представители «ТКсэт».

Correct выполняет извлечение информации из множества различных типов документов по уже настроенным шаблонам, выполняет ряд математических проверок, проверки по глобальным справочникам (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, адреса, ФИО и др.) и сопоставление с локальным справочником номенклатур. С его помощью клиенты обрабатывают первичные бухгалтерские, кадровые, транспортные, юридические и другие документы. Разработчик постоянно добавляет новые шаблоны для популярных типов документов, разрабатывает индивидуальные шаблоны под требования клиентов. Решение имеет дополнительный функционал полнотекстового распознавания документов, чтения штрих-, QR-кодов, проверки наличия печатей и подписей.

Программное обеспечение Correct предоставляется как SaaS-сервис с постраничной оплатой, а также может устанавливаться в контур заказчика (on-premise, box). Поддерживается работа на операционных системах Windows, Linux, включая российские дистрибутивы.

Платформа имеет открытый API и может быть интегрирована с различными учетными системами («», SAP, Oracle, Dynamics и др.), с RPA платформами (Electoneek, Sherpa, Lexema и др.), с краудсорсинговыми платформами («Яндекс.Толока»), имеет в составе мобильное приложение, что позволяет автоматизировать широкий спектр рутинных операций и снизить нагрузку на персонал.

Архитектурно решение Correct базируется сразу на двух OCR, имеет собственную методику сопоставления номенклатур, которая учитывает ассортимент SKU на складе — это позволяет превосходить по качеству западные аналоги и при этом иметь более низкую конечную цену.

Владислав Каменский, «Юнидата»: Будем конкурировать с иностранными компаниями на их территории!
Цифровизация

Согласно указу Президента России Владимира Путина, с 2025 г. использование иностранного ПО на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. Включение Correct в реестр отечественного ПО позволит государственным организациям и частному бизнесу начать замещение установленных иностранных систем распознавания документов на российский программный продукт.

***

Компания «ТКсэт» – разработчик программной платформы Correct, с 2008 г. занимается вопросами распознавания документов, имеет опыт автоматизации многоролевых процессов обработки документов на предприятиях различных отраслей: торговля, промышленность, строительство, финансы. Компания входит в состав холдинга BPO Invest, располагает собственным центром обработки документов, R&D центром, штатом программистов более 40 человек. В 2020 г. компания вывела на рынок свой собственный облачный сервис по распознаванию бухгалтерских, кадровых документов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Сверхпопулярный бесплатный архиватор оказался удобным инструментом для захвата чужих ПК. Как защититься

Оставшийся без Windows МГТУ Баумана совершил грандиозный переход на российский Linux

Россиянам запретили самые популярные в мире шрифты. Times New Roman и Arial им больше недоступны

Microsoft исправила раздражающую проблему в Windows 11, которую сама же и создала

Разработчики 16 лет вытягивали из инвесторов миллионы на ПО, способное уничтожить Microsoft и Sun. Оно оказалось «кучей мусора»

В «Яндекс.Картах», «Метро» и «Навигаторе» теперь могут размещать рекламу все желающие. Видео

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов

Вне санкций: лучшие альтернативы Microsoft Office и Google Docs

Самые мощные видеокарты в 2022 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Сложная жизнь могла зародиться на Земле гораздо раньше, чем считалось

Спиновый лед — основа новых суперкомпьютеров с низким энергопотреблением

Акустическое зондирование обнаружило затонувший римский город
Показать еще
Новые цифровые горизонты «Форсайт» Новые цифровые горизонты «Форсайт»