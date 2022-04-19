Система распознавания документов Correct вошла в реестр российского программного обеспечения

Программная платформа Correct компании «ТКсэт» вошла в российский реестр программного обеспечения России. Основная задача платформы – автоматизация процедур ввода бухгалтерских, кадровых и иных документов в учетные системы заказчика. Запись в реестре №13117 от 25.03.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 25.03.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 21.03.2022 №355пр. Об этом CNews сообщили представители «ТКсэт».

Correct выполняет извлечение информации из множества различных типов документов по уже настроенным шаблонам, выполняет ряд математических проверок, проверки по глобальным справочникам (ЕГРЮЛ/ЕГРИП, адреса, ФИО и др.) и сопоставление с локальным справочником номенклатур. С его помощью клиенты обрабатывают первичные бухгалтерские, кадровые, транспортные, юридические и другие документы. Разработчик постоянно добавляет новые шаблоны для популярных типов документов, разрабатывает индивидуальные шаблоны под требования клиентов. Решение имеет дополнительный функционал полнотекстового распознавания документов, чтения штрих-, QR-кодов, проверки наличия печатей и подписей.

Программное обеспечение Correct предоставляется как SaaS-сервис с постраничной оплатой, а также может устанавливаться в контур заказчика (on-premise, box). Поддерживается работа на операционных системах Windows, Linux, включая российские дистрибутивы.

Платформа имеет открытый API и может быть интегрирована с различными учетными системами («1С», SAP, Oracle, Dynamics и др.), с RPA платформами (Electoneek, Sherpa, Lexema и др.), с краудсорсинговыми платформами («Яндекс.Толока»), имеет в составе мобильное приложение, что позволяет автоматизировать широкий спектр рутинных операций и снизить нагрузку на персонал.

Архитектурно решение Correct базируется сразу на двух OCR, имеет собственную методику сопоставления номенклатур, которая учитывает ассортимент SKU на складе — это позволяет превосходить по качеству западные аналоги и при этом иметь более низкую конечную цену.

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Согласно указу Президента России Владимира Путина, с 2025 г. использование иностранного ПО на критической инфраструктуре будет полностью запрещено. Включение Correct в реестр отечественного ПО позволит государственным организациям и частному бизнесу начать замещение установленных иностранных систем распознавания документов на российский программный продукт.

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Компания «ТКсэт» – разработчик программной платформы Correct, с 2008 г. занимается вопросами распознавания документов, имеет опыт автоматизации многоролевых процессов обработки документов на предприятиях различных отраслей: торговля, промышленность, строительство, финансы. Компания входит в состав холдинга BPO Invest, располагает собственным центром обработки документов, R&D центром, штатом программистов более 40 человек. В 2020 г. компания вывела на рынок свой собственный облачный сервис по распознаванию бухгалтерских, кадровых документов.