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Lexema ECM
|05.03.2025
|Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М» 1
|05.10.2021
|«Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 1
Lexema ECM и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux OS 10047 1
|Lexema Framework 1 1
|Ред Софт - Ред ОС - RedOS 964 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1203 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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