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Lexema ECM


05.03.2025 Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М» 1
05.10.2021 «Ред софт» и «Лексема» нашли решение для цифровой трансформации госсектора 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Lexema ECM и организации, системы, технологии, персоны:

Ред Софт - Red Soft 733 1
Lexema - Лексема - ЭкоСофт 15 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4191 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1344773, в очереди разбора - 765357.
Создано именных указателей - 170152.
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