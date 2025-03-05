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Решение для управления корпоративным контентом Lexema-ECM совместимо с «Ред ОС М»

Компании «Лексема» и «Ред Софт» подтвердили совместимость и корректность работы программного продукта Lexema-ECM с мобильной операционной системой «Ред ОС М». Результаты тестирования продемонстрировали высокую производительность, стабильность и безопасность взаимодействия программных продуктов. Об этом CNews сообщили представители «Ред Софт».

Использование Lexema-ECM на «Ред ОС М» позволит создавать и подписывать корпоративные документы в защищенной среде. Lexema-ECM обеспечит взаимодействие между кадровой службой и сотрудниками компании, минимизируя затраты времени и избегая потерь документов. «Ред ОС М» предоставит пользователям интерфейс с мобильным и настольным режимами работы, а также обеспечит защиту данных. Встроенные средства безопасности предотвратят несанкционированный доступ к информации и компонентам системы.

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«Ред ОС М» — российская мобильная операционная система, разработанная компанией «Ред Софт». Внесена в реестр отечественного ПО (№19638 от 18 октября 2023 г.), что подтверждает соответствие стандартам Минцифры России и возможность использования госорганами и компаниями с госучастием. «Ред ОС М» не содержит сервисов Google. Доступ к приложениям обеспечен через предустановленный RuStore. «Ред ОС М» позволяет сочетать в одном устройстве два режима работы: мобильный и настольный. Переключение между режимами происходит за доли секунды.

Lexema-ECM — решение для управления корпоративным контентом, предназначенное для автоматизации бизнес-процессов, хранения и обработки документов, а также обеспечения взаимодействия сотрудников.

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