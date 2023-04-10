«Контур» автоматизировал рутинные бизнес-процессы с помощью платформы Sherpa RPA

Ежедневно сотрудники «Контура» проверяют почту, заполняют бланки или составляют отчеты. Продающие подразделения загружают полученные акты в биллинг, меняют статусы по поставкам, выгружают данные из одной системы в другую. HR-служба проводит проверку отчетов по массовому подбору. Кадровики выдают справки.

Для автоматизации этих процессов «Контур» воспользовался программными роботами платформы Sherpa RPA. Такой робот — это программа, имитирующая действия человека, которые он выполняет с помощью клавиатуры, экрана и мыши. Все, что можно набрать с клавиатуры, может делать робот. Важное условие: это должны быть действия, которые повторяются регулярно и в определенной последовательности. Например: повторный ввод одних и тех же данных в несколько систем, ручной перенос данных из одной системы в другую, заполнение идентичных бланков и форм, сбор информации с одних и тех же ресурсов. Если сценарии в целом отвечают понятию ручного труда, то автоматизация их возможна. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

«Контур» использует около 10 разных программных роботов для выполнения рутинных операций. Роботы ускоряют выдачу КЭП, составление отчетов в отделе кадров и другие процессы. Они позволяют сэкономить трудозатраты на стандартные задачи, связанные с проверкой информации и обработкой документов. Возможные ошибки из-за человеческого фактора при работе робота с документами сведены к минимуму.

Ирина Карапетян, менеджер проектов автоматизации в «Контуре»: «Раньше специалист по кадровому делопроизводству должен был отсканировать, сохранить каждый документ, затем загрузить в систему, открыть, оценить его содержание и переименовать его правильно, проверить на ошибки, а затем прикрепить к нужному отделу. То есть выполнить около 10 механических операций. Теперь этот процесс полностью автоматизирован и не требует вмешательства человека. Сотрудники только сканируют акты и складывают их в папку, а робот совершает остальные действия. На них у него уходит одна минута, он не отвлекается, не устает. Сотрудник высвобождает время и может потратить свой ресурс на более квалифицированные задачи».

Решение Sherpa RPA относится к классу Robotics Process Automation (RPA), внесено в реестр отечественного программного обеспечения и позволяет легко настроить робота для выполнения рутинных операций.

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Ксения Дорошенко, руководитель проектов Sherpa RPA: «Роботы взаимодействуют с другими системами так же, как люди, только эффективнее: работают круглосуточно, не делают ошибок. Тренд по использованию программных роботов у руководителей компаний во всем мире обогнал по популярности AI, ML, IoT, Big Data, стал важным фактором сокращения издержек компаний. Решениями, разработанными нами, пользуются банки и страховые организации, промышленные предприятия, телекоммуникационные операторы и другие компании, имеющие большое количество рутинных процессов».

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Контур — экосистема для бизнеса, которая помогает тратить меньше времени на рутину, а общение с госорганами и поставщиками делает проще и прозрачнее. В портфеле «Контура» — интернет-отчетность и онлайн-бухгалтерия, сервисы для ЭДО и работы с маркировкой, облачный товароучет и онлайн-кассы, проверка контрагентов и электронные подписи для любых задач. Бренд «Контур» принадлежит группе компаний «СКБ Контур», основанной в 1988 г. Выручка «СКБ Контур» за 2022 г. составила 26,4 млрд руб., а решениями ГК пользуются 2,3 млн компаний в России и за рубежом.