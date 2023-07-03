Строительная компания «Камастройинвест» и российский разработчик программных роботов Sherpa RPA успешно реализовали проект автоматизации бизнес-процессов

Строительный бизнес часто сталкивается с проблемой поддержания актуальной информации по этапам строительства объектов. Для «Камастройинвеста» стало важным автоматизировать процесс сбора и составления отчетов по этим этапам. Это позволило обновлять информацию ежедневно, принимать более обоснованные решения, ускорить процессы управления и повысить эффективность работы подразделений в целом. Об этом CNews сообщили представители компании Sherpa RPA.

Для автоматизации процесса была выбрана платформа роботизации Sherpa RPA. За шесть дней удалось разработать и внедрить программных роботов, которые сократили время на составление отчетов до трех-четырех часов и уменьшили количество ошибок при их подготовке. Это значительно снизило нагрузку на ответственных сотрудников и позволило направить их время на решение более важных задач.

Результаты превзошли ожидания, и «Камастройинвест» продолжает развивать этот проект. В процессе автоматизации используются системы файлов EXML, Power BI, «1C» и «Битрикс24».

Роботы обновляют отчеты ежедневно, начиная процедуру до начала рабочего дня. Это значительно упростило и ускорило процесс поддержания актуальной информации. Важно отметить, что автоматизация процесса произошла именно в строительном подразделении компании, что позволило сосредоточить усилия на повышении эффективности основной деятельности.

Еще один пример успешной цифровой трансформации — взаимодействие с банками. Строительный бизнес в своей повседневной деятельности часто сталкивается с обработкой большого объема банковских выписок от различных банков. Этот процесс является неотъемлемой частью финансовых операций, включающих получение платежей от клиентов и осуществление оплат поставщикам. Обработка этих выписок требует значительной траты времени со стороны сотрудников.

С помощью роботов SherpaRPA был полностью автоматизирован процесс выгрузки банковских выписок из онлайн-банка и их последующей загрузки в систему «1С». Теперь сотрудникам компании не требуется тратить 2,5 часа в день на эту трудоемкую и монотонную операцию.

«Мы занимаемся роботизацией довольно давно, был опыт работы с зарубежной платформой. Встречали много сопротивления от сотрудников, которые считали, что и так все хорошо работало. Сегодня после большого пройденного пути проб и ошибок нам стало понятно, каким образом должна проходить цифровая трансформация в такой компании, как наша. Роботизация хороша тем, что может решать задачи почти мгновенно. Однако у роботов есть недостатки, такие как необходимость обслуживания и зависимость от интерфейсов. Они требуют постоянной поддержки. Хотелось бы отметить высокий профессионализм Sherpa RPA и быструю скорость внедрения их решений», — сказал Рушан Абдулкадеров, руководитель отдела информационных технологий «Камастройинвест».

Проект был реализован компанией «Интеллектуальные продукты и системы». «Мы рады сотрудничеству с SherpaRPA — одной из платформ роботизации бизнес-процессов, которая заслуживает признания за свои возможности и стремление к лидерству», — сказал директор «ИПС» Павел Широков.