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«Шерпа роботикс» автоматизировала рабочие процессы Global Ports

«Шерпа роботикс» стала поставщиком информационной систеы Sherpa RPA (Robotic process automationроботизированная автоматизация процессов) для группы Global Ports, отечественного оператора портовых терминалов. Внедрение системы позволило автоматизировать ряд бизнес-процессов в документообороте портового оператора и перераспределить человеческие ресурсы при выполнении повторяемых и рутинных задач.

С помощью Sherpa RPA удалось роботизировать такие процессы, как обработка актов сверки для клиентов размещением закупочной информации на электронных торговых площадках, выдача справок 2-НДФЛ сотрудникам.

Директор по информационным технологиям Global Ports Алексей Ермолин отметил: «Мы автоматизируем бизнес-процессы несколько лет и за это время опробовали несколько систем. Sherpa RPA выгодно отличается от аналогов. Она удобная и быстрая. Когда у наших сотрудников возникают вопросы, связанные с ее работой, служба поддержки оперативно помогает их решить. Примечательно, что это полностью отечественная разработка. В контексте стратегии импортозамещения и кибербезопасности это особенно важно».

Sherpa RPA – специализированная платформа, которая предназначена для автоматизации повторяемых однообразных задач, связанных с вводом и обработкой текстовых и числовых данных. В основе работы системы – программный робот, который выполняет задачи по индивидуально написанным сценариям и алгоритмам. Среди особенностей Sherpa RPA – универсальность и функциональность. Программа распознает данные всех популярных корпоративных систем: SAP, Java, «1C», RDP, Citrix. Программу быстро и удобно настраивать, а интерфейс прост и понятен.

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Использование Sherpa RPA позволяет грамотно использовать людские ресурсы, свести к нулю риск ошибок, связанных с «человеческим фактором» и увеличить за счет этого собственную экономическую эффективность, отмечают в «Шерпа роботикс».

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