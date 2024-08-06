SL Soft (ГК Softline) представила обновленный сервис «Классификатор» платформы «Преферентум»

Компания SL Soft обновила один из представленных в линейке тиражируемых технологических сервисов на базе платформы «Преферентум» — «Классификатор». Он позволяет анализировать неструктурированную информацию и автоматически определять категорию или тему текста. В новой версии значительно расширены функциональные возможности продукта, которые ускоряют процесс машинного обучения интеллектуального классификатора. Об этом CNews сообщили представители Softline.

ГК Softline, в которую входит вендор SL Soft, усиливает сегмент собственного ПО, фокусируясь на автоматизации бизнес-процессов заказчиков и продуктах с ИИ-сервисами.

Чтобы повысить удобство и эффективность сервиса, команда SL Soft добавила возможность более гибкого подбора параметров работы классификатора — соотношения значимости слов (термов), словообразовательных процессов, словосочетаний (биграмм) и т.д.

Теперь пользователи могут на старте работ провести тестовый запуск обучения системы, чтобы она автоматически спрогнозировала точность классификации при всех возможных комбинациях параметров настройки. Сервис представит прогноз в виде таблицы, а также порекомендует оптимальные условия для достижения максимальной эффективности. Пользователям не нужно вручную подбирать параметры обработки естественного языка и индексации данных и тратить время на сопоставление результатов. Это позволяет сократить время настройки и повысить точность классификации.

Также во вкладке «Качество» можно тестировать изменение настроек классификаторов, запущенных до обновления, и оценивать потенциальный эффект на диаграмме. Настройка может осуществляться как на полном массиве данных, так и для каждой конкретной темы текста. Тем самым обеспечивается безопасная среда для оценки корректировок и работы над повышением качества классификатора.

Помимо этого, в рамках релиза внесен ряд визуальных изменений сервиса для улучшения пользовательского опыта.

«Мы стремимся к тому, чтобы взаимодействие с нашим сервисом было максимально простым и эффективным, но при этом повышаем общую производительность и точность его функциональности в решении прикладных задач. Для работы с продуктами «Преферентум» не требуются глубокие знания в аналитике данных или навыки программирования, а встраивание сервиса в бизнес-процессы компании может занимать часы или даже минуты, — отметил Дмитрий Романов, управляющий директор «Преферентум» компании SL Soft (ГК Softline). — Интеллектуальный классификатор имеет множество успешных кейсов и широкое применение: в маршрутизации входящих обращений вместо операторов первой линии, проверке комплектности документов и других задачах. Например, при его внедрении трудозатраты первой линии Service Desk сокращаются до 10 раз».