Решение «Девелоники» включено в реестр российского ПО

Компания «Девелоника» вывела на рынок и официально зарегистрировала в перечне одобренных и проверенных государством технологий собственную BPM-платформу для цифровизации бизнес-процессов «Кроникс-М». В декабре 2023 г. платформа была включена в реестр отечественного ПО. Разработка обеспечивает цифровизацию бизнес-процессов.

«Кроникс-М» — полностью импортонезависимый продукт, который соответствует стандартам качества и безопасности. Открытая архитектура дает возможность расширять функционал и масштабировать систему. Платформа имеет встроенную BI-аналитику для сбора и анализа информации по подразделениям, чтобы выводить их на дашборды и мобильные приложения исполнителей и руководителей. Благодаря использованию no-code-инструментов не потребуется привлечение сторонних программистов заказчики могут справиться с поддержкой силами собственных ИТ-команд. На сегодняшний день возможности «Кроникс-М» позволяют отечественным компаниям произвести цифровизацию по таким задачам, как промышленная безопасность, управление работами на предприятии, документооборот, планирование и управление производством (MES), управление складами (WMS).

Минимальное время от старта до реализации всех процессов на платформе «Кроникс-М» — 1 месяц. Внедрение эффективно для предприятий и компаний в сферах добывающей, тяжелой, легкой и нефтехимической промышленности, а также в транспортной, логистической и авиаотраслях. Перейти на решение могут как в государственных, так и частных компаниях, с непрерывным или дискретным производством выпуском продукции.

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За счет использования мобильного решения на «Кроникс-М» одному из крупнейших операторов наземного обслуживания авиарейсов удалось повысить оперативность выдачи заданий в течение рабочего дня, снизить временные издержки на перемещение персонала, а также повысить продуктивность до 20%. Помимо этого, решение «Девелоники» позволило снизить временные издержки на заполнение документации и выдачу электронных наряд-заданий в цехах Высокогорского горно-обогатительного комбината до 6 человеко-часов в неделю.

«Мы создали платформу, которая занимает промежуточное положение между чистой заказной разработкой и готовыми отраслевыми решениями. С одной стороны, как продукт, она предоставляет готовый набор инструментария для создания самых разнообразных решений (бизнес-процессы, производственные процессы, мониторинг работы оборудования и пр.). С другой — значительно сокращает время и стоимость разработки систем, а главное — стоимость их дальнейшей поддержки, давая возможность заказчикам самостоятельно вносить изменения без привлечения разработчиков», — отметил Михаил Меркурьев, CEO продукта и ведущий руководитель проектов компании «Девелоника» (ГК Softline).