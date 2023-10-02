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«Девелоника» в 33 раза увеличила производительность онлайн-сервиса регионального портала госуслуг

Компания «Девелоника» (ГК Softline), предоставляющая экспертизу по заказной и платформенной разработке, провела аудит процессов государственного онлайн-сервиса. Внедрение изменений в архитектуру системы позволило повысить доступность онлайн-услуги до 10 тыс. возможных одновременных пользователей.

Сервис заказчика позволяет семьям одного из российских регионов подать онлайн-заявление на зачисление школьников-первоклассников в образовательное учреждение. Предоставитель услуги столкнулся с ее недоступностью из-за сбоев системы во время обработки онлайн-заявлений граждан. Для оптимизации сервиса в ходе конкурсной процедуры была выбрана компания «Девелоника». Задачей специалистов стало выявление и устранение слабых мест сервиса записи.

Команда «Девелоники» провела анализ архитектуры сервиса и его производительности. Были собраны все ранние обращения из системы обработки инцидентов ошибок. Эксперты подготовили и обеспечили выполнение нагрузочных тестов и спроектировали интеграционные процессы со смежными сервисами.

В результате оценки качества инфраструктуры и ПО была выявлена проблема низкой производительности при наличии даже 300 активных пользователей. Долгий процесс обработки данных осложнялся дублями поданных заявлений по ряду причин: ошибка загрузки прелоадера вынуждала пользователей обновлять страницу портала и подавать новое заявление; одинаковые заявки с данными по одному ребенку направлялись с разных устройств и от обоих родителей; полное заполнении оперативной памяти, в которой хранилась очередь, приводило к «падению» сервиса и потере заявлений.

Эксперты обеспечили заказчика планом и рекомендациями по устранению неполадок.

Следующий этап проекта заключался в обеспечении функциональности сервиса. Для его реализации команда разработчиков последовательно выполнила блок работ: внедрила микросервис быстрых отчетов, чтобы пользователь сразу видел статус подачи заявления; переработала сервис обработки заявления: внесли изменения в базы данных, хранящие очередь; расширила до 10 параллельных сервисов обработки заявлений; переработала регламент подачи заявлений, ограничив их количество от одного школьника, одного родителя и одного устройства в сутки.

За 3,5 месяца работы над проектом были подготовлены методические рекомендации и драфт регламента предоставления государственной электронной услуги. В 33 раза выросла производительность портала. Теперь пользоваться сервисом может 10 тыс. пользователей одновременно: система выдержит такую нагрузку, сохранив функционал и скорость обработки данных.

«Проекты, подобные этому, имеют высокое социальное значение. Доработка сервиса помогла снизить напряженность среди родителей будущих первоклассников, которые ранее не всегда могли эффективно и результативно воспользоваться онлайн-услугой. Обеспечить возможность приема 10 тыс. заявлений в секунду, как показывают итоги, для наших экспертов – задача посильная и осуществимая. Радует, что по окончании работ, заказчик высоко оценил скорость реализации и глубокую экспертизу «Девелоники». Будем стремиться и дальше осуществлять проекты, полезные не только бизнесу, но и нашим гражданам», – отметил Юрий Бедусенко, руководитель подразделения по работе с ключевыми заказчиками компании «Девелоника» (ГК Softline).

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