«Девелоника» разработала устройство и приложение для самостоятельного определения пациентами состояния легких

Компания «Девелоника», разработчик индивидуальных ИТ-решений, продуктов и услуг, чьей задачей является создание цифрового будущего и трансформация бизнеса посредством заказной разработки (входит в ГК Softline), создала для компании-стартапа устройство и приложение для самостоятельной диагностики состояния легких за две минуты. Мобильное приложение анализирует звук легких в режиме реального времени и определяет необходимость обращения ко врачу. Данный проект соответствует стратегии ГК Softline по развитию собственного портфеля услуг и продуктов.

Компания-стартап обратилась к «Девелонике» за услугами в области заказной разработки. Клиенту требовалось реализовать потенциал масштабной базы данных с записанными шумами при проведении непрямой аускультации легких. В условиях высокой сезонной заболеваемости и нагрузки на медицинские учреждения страны разработчики предложили создать мобильное приложение для самостоятельного определения состояния легких самими пациентами.

Проект выполнялся в несколько этапов. Сперва были привлечены специалисты и консультирующий медперсонал для ранжирования шумов по трем категориям: звуки здорового, «подозрительного» и нездорового легкого. Параллельно с этим команда разработчиков провела предпроектное исследование программно-аппаратного комплекса. Аппарат, соответствующий требуемым параметрам чувствительности, качества и способам подключения, разработчики «Девелоники» нашли и заказали на зарубежном рынке. Далее понадобилась доработка устройства и подбор к нему электронного стетоскопа. Оптимальный вариант определили путем тестирования нескольких моделей и корректировки решения на уровне кода. Приложение было разработано для iOS и Android. Дизайн и интерфейс универсальны для пациента любого возраста.

ИТ-специалисты «Девелоники» обучили нейросеть определять состояние пользователя и давать обратную связь: «Вы здоровы», «Есть подозрения» либо «Обратитесь ко врачу». Используя Bluetooth телефона или планшета, любой человек может подключиться к аппарату для самостоятельного осмотра. Записанные через стетоскоп шумы направляются на сервер для сопоставления с базой данных, а после возвращают данные на устройство пациента с конкретным предварительным диагнозом. Сделанную запись можно сохранить и показать лечащему врачу для получения подробной консультации.

По завершении проекта заказчик получил мобильное приложение и устройство в виде механизма с кнопкой подключения по Bluetooth и электронным стетоскопом. С помощью них пациент всего за две минуты может узнать о состоянии здоровья в домашних условиях. Итоговый продукт заказчик смог представить в том числе на зарубежном рынке. Общий рейтинг приложения на маркетплейсах оценивается в пять звезд.

«Нашей команде важно приносить пользу бизнесу и обществу путем разработок и технологий, которые повышают эффективность бизнес-процессов и качество жизни людей. Не просто писать код, а реализовывать ИТ-проекты, которые имеют социальное значение и положительно сказываются на безопасности граждан. Разработка позволит пациентам вовремя и самостоятельно диагностировать у себя подозрительные состояния легких и принимать своевременные меры для улучшения своего здоровья. Мы уверены, что наше приложение и устройство внесут большой вклад в здоровье нации», — отметил Юрий Бедусенко, руководитель направления по работе с госорганами «Девелоники» (ГК Softline).