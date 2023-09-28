«Девелоника» (ГК Softline) заняла первое место в независимом Рейтинге компаний по заказной разработке ПО - 2023

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг заказной разработки ПО - 2023. Компания «Девелоника» стала лидером среди ИТ-игроков рынка России по итогам исследования опыта, технологического стека и других параметров.

Для конкурентного сравнения среди 20 крупных российских компаний, специализирующихся на разработке ПО, команда Market.CNews сформировала собственную методику анализа и особую балльную систему.

Оценка компетенций и возможностей участников рейтинга проводилась по строгим критериям и параметрам, имеющим особое значение в 2023 г. Определяющими факторами для выявления лидера стали общие характеристики компании, опыт разработки ПО в различных отраслях экономики, технологический стек, использование полного пула инструментов (в том числе - баз данных и технологий тестирования), а также стоимость услуг и количество реализованных проектов.

В результате исследования, Девелоника заняла первую строчку рейтинга, набрав в сумме 1067 баллов за счет полного охвата отраслей и направлений бизнеса заказчиков, широкого спектра выполняемых ИТ-работ, а также владения актуальным техстеком, языками программирования и фреймворками.

Виктор Алгазин, директор по заказной разработке компании «Девелоника»: «Сегодня свыше 900 сотрудников «Девелоники» работают над проектами в разных направлениях заказной разработки. Только за текущий год удалось реализовать более 100 проектов, среди которых - задачи по интеграции в инфраструктуру заказчиков новых сервисов и платформ, а также инструментов автоматизации ЭДО и ERP-систем. Это стало возможным благодаря четкой стратегии и профессиональной команде, которой я горжусь. Аудит, аналитика, дизайн, разработка, тестирование, DevOps и DDC, сопровождение и поддержка — для нашей команды все задачи решаемы».

Среди значимых проектов 2023 г. можно назвать реализацию собственного продукта «Девелоники» - BPM-платформы «Базис-М». В 2023 г. решение запущено в промышленную эксплуатацию Высокогорским горно-обогатительным коминатом. Внедрение инструментов цифровизации промышленных процессов уже позволило ВГОКу сократить трудозатраты своих бригад на производстве на 6 чел./часов в неделю.

Еще одним проектом года стала разработка сервиса оформления онлайн-заявок на получение ипотечного кредита от партнеров банка (риэлторов, представителей застройщиков и агентств недвижимости) для Уральского банка развития и реконструкций. Благодаря комплексу принятых мер заказчик вдвое увеличил ипотечный портфель по итогам 2022 г. и вошел в топ-15 российских банков по предоставлению услуги.

Разработчики отдельно отметили запуск в продуктив сразу двух импортозамещающих решений от «Девелоники»: платформ DevTime и DevBase. Инструменты автоматизации от команды наших разработчиков входят в Реестр Российского ПО и являются альтернативой ушедшим из страны зарубежным технологиям.

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«Девелоника» (ГК Softline) — разработчик индивидуальных ИТ-решений в области заказной разработки полного цикла: от гипотезы до внедрения, сопровождения и развития проектов. Более 20 лет компании бренда предоставляют российскому бизнесу ИТ-решения по цифровизации внутренних процессов. На счету наших специалистов более 3700 проектов, которые реализованы во всех отраслях экономики от госсектора и промышленности, до финсектора, ретейла и телекома.