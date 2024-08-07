«Девелоника» (ГК Softline) подтвердила лидерство в области заказной разработки в России

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, объявляет о лидерстве «Девелоники» (ГК Softline) в рейтинге компаний по заказной разработке ПО 2024. Второй год подряд «Девелоника», по версии аналитиков Market.CNews, становится ТОП-1 заказной разработки. Такие высокие позиции компании подтверждают реализацию стратегии ГК Softline по обеспечению лидерства в новых бизнесах по разработке ИТ-решений.

«Девелоника» объединяет на российском рынке 1000+ ИТ-специалистов в нескольких регионах страны и фокусируется на разработке программного обеспечения, которое помогает бизнесу оптимизировать процессы, повышать эффективность и достигать поставленных целей.

Отечественный рейтинг подготовлен Market.CNews. Сравнение игроков ИТ-отрасли проводилось по уровню предоставления ИТ-услуг и компетенций, полноте технологического стека, а также по опыту в решении задач и стоимости оплаты труда специалистов на проекте. Традиционно в основе исследования лежит глубокая аналитика и балльная система оценки по ключевым критериям, имеющим значение для заказчиков и ИТ-сообщества.

Высокое качество и разработки приложений и систем, наличие сильной команды профессионалов с редкими и уникальными компетенциями, а также возможность формировать выделенные центры разработки, вывели ИТ-компанию вперед. Развитие новых направлений (в том числе сервиса продуктового маркетинга для упаковки разработанного под заказчика ИТ-решения или продукта, а также сервиса консалтинговых услуг) стало еще одним преимуществом компании-разработчика.

Как лидер рейтинга, «Девелоника» смогла подтвердить репутацию надежного партнера для крупного российского бизнеса из всех существующих областей экономики. На счету компании более 3750 проектов, и уже 24 года ее ИТ-специалисты создают, тестируют, проектируют и ведут социально значимые разработки в госсекторе, медицине, телекоме и ИТ, финтехе, ритейле и других областях экономики. Наполняют Реестр российского ПО альтернативными решениями: от софта, предназначенного для аналитики, до BPM-платформ для цифровизации бизнеса. Последние годы в «Девелонику» часто поступают обращения по миграции систем с зарубежного ПО на отечественное, по внедрению нового функционала в масштабную ИТ-инфраструктуру, а также по автоматизации бизнес-задач заказчиков и доработке решений.

«Мы гордимся этим достижением и осознаем всю полноту ответственности перед бизнесом, который доверяет нам разработку. Подтверждение статуса ТОП-1 стало возможным благодаря ИТ-специалистам, строящим свое будущее и цифровое будущее страны посредством вклада в проекты, а также благодаря эффективной стратегии развития самой “Девелоники” и ГК Softline. Продолжаем стремиться к инновациям и качеству, чтобы предоставлять лучшие ИТ-решения, сервисы и продукты, воплощая идеи рынка в реальность», — сказал Юрий Овчаренко, президент компании «Девелоника» (ГК Softline).