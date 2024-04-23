«Кибер Бэкап» защищает данные ТК «Пермский»

Система резервного копирования и восстановления данных на базе «Кибер Бэкапа» развёрнута в промышленном тепличном комплексе ТК «Пермский» — на самой крупной производственной площадке группы компаний «Теплицы Регионов».

Перед ИТ-отделом агропредприятия по круглогодичному выращиванию овощей в защищённом грунте была поставлена задача обеспечить надёжное резервное копирование и защиту данных ИТ-инфраструктуры комплекса: виртуальных машин, баз данных, файловых серверов, в том числе сведений финансового, бухгалтерского, кадрового учёта с «1С:ERP». Компании предстояло найти достойную отечественную замену зарубежному ПО.

Специалисты ИТ-отдела ТК «Пермский» искали решение, обладающее широкими возможностями — продукт должен был полностью перекрывать функционал решений, используемых в данный момент в компании, и иметь хорошую репутацию среди российских заказчиков, также был запрос на качественную техподдержку со стороны компании-разработчика. Всем заданным критериям и требованиям заказчика удовлетворял продукт компании «Киберпротект» — система резервного копирования «Кибер Бэкап».

«В рамках развития нашей ИТ-инфраструктуры мы решили сотрудничать с российской компанией «Киберпротект», имеющей богатую экспертизу в разработке и успешный релевантный опыт. «Кибер Бэкап» соответствует нашим требованиям к ПО, подходит по набору опций, кроссплатформенности, обоснованному ценообразованию и прозрачной лицензионной политике. Нам также важно, что «Киберпротект» предоставляет не только сам программный комплекс, но и отличную техподдержку», — сказал руководитель отдела автоматизации и сопровождения ТК «Пермский» Александр Останин.

Развёртыванием новой системы ИТ-специалисты ТК «Пермский» занимались самостоятельно, суммарно процесс заняло около недели. Эксперты компании оценили обширный функционал СРК, её универсальность, надёжность и безопасность, а также отметили расширенную интеграцию с PostgreSQL как одно из важных преимуществ продукта.

Сегодня «Кибер Бэкап» защищает около 12 ТБ данных агропредприятия. Решение уже продемонстрировало свои рабочие характеристики во время нештатной ситуации — при сбое система быстро восстановила информацию, вернув всё в исходное состояние.

«В результате перехода на ИТ-решение компании «Киберпротект», мы получили эффективную и устойчивую систему, которая обеспечивает оперативное резервное копирование серверов, платформ виртуализации и баз данных. СРК легко интегрировалась в нашу ИТ-инфраструктуру и надёжно защищает критически важную для работы нашего предприятия информацию от сбоев и уязвимостей. «Кибер Бэкап» удобно управляется, имеет полный пакет документации и широкий спектр поддерживаемых решений, а также большое сообщество пользователей для обмена знаниями и экспертизой как полезное дополнение к качественной техподдержке», — сказал Александр Останин.