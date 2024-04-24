«Киберпротект» выпустил обновление решения «Кибер Бэкап Облачный 24.03»

«Киберпротект» сообщает о выходе обновления системы «Кибер Бэкап Облачный 24.03». Это решение, которое позволяет сервис-провайдерам предоставлять услуги резервного копирования и восстановления данных в облаке (BaaS), а конечным пользователям — обеспечить надежную защиту бизнеса за счет многоуровневого подхода к защите данных. Об этом CNews сообщили представители «Киберпротект».

В обновленной версии «Кибер Бэкапа Облачного 24.03» реализована возможность работы с операционными системами на базе Linux с ядром до версии 6.2. Это позволило обеспечить совместимость решения с наиболее востребованными российскими ОС: «РЕД ОС» 7.2 и 7.3, Astra Linux 1.6 и 1.7, «Альт» 10, «РОСА КОБАЛЬТ» 7.9, а также Debian 11, Ubuntu 22.04 и другими популярными операционными системами на этой версии ядра.

С помощью услуги резервного копирования на основе «Кибер Бэкапа Облачного» компании любого размера и профиля могут развернуть современную систему резервного копирования в своей организации «под ключ», без дополнительных трат на приобретение оборудования и программного обеспечения. Вычислительные мощности размещены в ЦОД на территории России, а для резервных копий заказчик может использовать облачное хранилище «Киберпротекта», своего провайдера или свое собственное. Услугу оказывают сервис-провайдеры — партнеры «Киберпротекта».

«Кибер Бэкап Облачный» включен в Реестр российского программного обеспечения Минцифры России (запись № 19458 от 17.10.2023), относится к сфере искусственного интеллекта. Его можно использовать для замещения зарубежных сервисов, прекративших свою работу и поддержку пользователей на территории России.

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«Киберпротект» — российский разработчик систем резервного копирования, защиты от утечки данных (DLP) и инфраструктурного программного обеспечения. Решениями компании пользуются организации любого масштаба, которые заинтересованы в надежной киберзащите, сохранности данных и работоспособности ИТ-инфраструктуры. Продукты «Киберпротекта» входят в реестр отечественного ПО, сертифицированы ФСТЭК.