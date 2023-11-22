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Подтверждена совместимость Communigate Pro с «Кибер бэкап»

Компания СБК сообщила о технологической совместимости своей платформы Communigate Pro и системы резервного копирования Кибер бэкап компании «Киберпротект».

Решения компаний СБК и «Киберпротект» полностью совместимы, это показало тестирование продуктов. Система «Кибер бэкап» позволяет сохранять резервные копии данных из Communigate Pro, а при необходимости гранулярно восстанавливать почтовые ящики, переписку, календари, задачи и настройки системы.

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sberpro

«Кибер бэкап» — система резервного копирования, восстановления и защиты данных с защитой от вирусов-шифровальщиков для ИТ-систем любой сложности с централизованным управлением и оптимизацией хранения. «Кибер бэкап» защищает физические и виртуальные среды, а также приложения, работает как с российскими, так и с зарубежными платформами. Поддержка экосистемы отечественного ПО является приоритетным направлением развития «Кибер бэкап» и достигается за счет технологического партнерства с российскими компаниями-разработчиками ПО.

СБК (Система безопасных коммуникаций) – российская ИТ-компания, разрабатывающая программное обеспечение в области интегрированных коммуникаций. Компании СБК принадлежат исключительные права на мультипротокольный коммуникационный сервер Communigate Pro, CommuniGate Pro 6.2 и CommuniGate Pro ver. 6.3.

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