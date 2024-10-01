ОС «МСВСфера» от «Инферит» (ГК Softline) расширяет арсенал защиты данных для российских предприятий: подтверждена совместимость с «Кибер Бэкап»

Российский вендор оборудования и ПО для ИТ-инфраструктуры и информационной безопасности «Инферит» подтвердил совместимость своей операционной системы «МСВСфера 9» с решением для резервного копирования «Кибер Бэкап 17» от «Киберпротекта». Это сотрудничество расширяет инструментарий отечественных предприятий для обеспечения непрерывности бизнеса и защиты критически важных данных. Теперь пользователи ОС «МСВСфера 9» получают доступ к передовым отечественным технологиям резервного копирования, сертифицированным для использования в государственных информационных системах, что отвечает приоритетам ГК Softline в области развития услуг информационной безопасности и облачных сервисов. Об этом CNews сообщили представители Softline.

В ходе тестирования специалисты проверили работоспособность «Кибер Бэкап» на серверах и рабочих станциях под управлением ОС «МСВСфера». Особое внимание уделялось созданию резервных копий файлов и полных образов системы, а также их последующему восстановлению. Результаты испытаний подтвердили полную совместимость решений.

«Кибер Бэкап» обеспечивает резервное копирование и восстановление ИТ-систем любой сложности с поддержкой различных типов хранилищ. Решение поддерживает более 50 платформ, включая физические и виртуальные среды, приложения, в том числе отечественные операционные системы «МСВСфера», «Альт», Astra Linux, «Ред ОС», РОСА и другие, а также популярные СУБД на основе PostgreSQL, включая Postgres Pro, коммуникационную платформу CommuniGate, корпоративную почту VK WorkMail и другие приложения. Продукт входит в реестр отечественного ПО Минцифры России и сертифицирован ФСТЭК (версия 16.5).

ОС «МСВСфера 9» – семейство операционных систем, включающее решения как для серверов, так и для рабочих станций. Продукт разрабатывается направлением «Инферит ОС» и входит в продуктовую экосистему ИТ-вендора «Инферит». Серверная версия «МСВСфера Сервер 9» представляет собой полноценную альтернативу зарубежным операционным системам уровня Enterprise Linux. Ее ключевое преимущество – высокая степень совместимости с приложениями и сервисами, работающими на RHEL, CentOS, Oracle Linux и других системах этого класса. Это значительно упрощает миграцию и позволяет организациям сохранить привычную инфраструктуру при переходе на отечественное ПО. Для рабочих станций предназначена ОС «МСВСфера АРМ 9», которая обеспечивает удобную и функциональную среду для конечных пользователей, поддерживая широкий спектр офисных и специализированных приложений. ОС «МСВСфера» включена в реестр российского ПО и является доверенным решением для импортозамещения инфраструктуры.

«Надежная операционная система — ключевой компонент любой ИТ-инфраструктуры, а совместимость нашей системы резервного копирования «Кибер Бэкап» с системным ПО для нас является приоритетом. Совместная работа «Кибер Бэкапа» и операционной системы «МСВСфера» обеспечивает уверенность в сохранности данных, без которых современное предприятие не может эффективно работать. Мы рады продуктивному сотрудничеству с «Инферит ОС» и продолжим поддерживать совместную работу наших продуктов вместе с их развитием», — сказал Андрей Крючков, директор по развитию технологических партнерств компании «Киберпротект».

«Наши пользователи получают доступ к надежным инструментам для защиты данных, соответствующим самым строгим требованиям регуляторов, что особенно важно в условиях растущих киберугроз. Это сотрудничество не только расширяет функциональные возможности нашей ОС, но и укрепляет позиции российских решений на рынке корпоративных ИТ-систем», — сказал Мурад Мирзоев, директор по развитию «Инферит».