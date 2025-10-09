Разделы

СДЗ ПР Dallas Lock и серверы «Тринити» полностью совместимы

Компании «Конфидент» и «Тринити Солюшнс» протестировали совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения Dallas Lock и серверов «Тринити». Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Специалисты Центра защиты информации «Конфидент» и ООО «Тринити Солюшнс» провели успешные испытания и подтвердили полную совместимость средства доверенной загрузки уровня платы расширения (СДЗ ПР) Dallas Lock (релиз 5 v.5.0.397) и серверов «Тринити». Работоспособность СДЗ ПР Dallas Lock и оборудования «Тринити Солюшнс» не зависит от используемой операционной системы.

Совместимое оборудование – серверы ER220HDR-M8, ER225HR-M8, ER220HDR-M7, ER225HDR-M7.

СДЗ ПР Dallas Lock

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Сертифицированное ФСТЭК России решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие гостайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом. Выполняет свои функции (включая администрирование параметров изделия и просмотр журнала) до начала загрузки штатной операционной системы (ШОС). Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной операционной системы. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой операционной системы. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.

Серверы «Тринити»

Компания «Тринити» — российский производитель серверов, специализирующийся на разработке, тестировании и выпуске оборудования для построения современной ИТ-инфраструктуры. Создают отечественные серверы, соответствующие требованиям производительности, надёжности и нормативной совместимости для заказчиков из госсектора, промышленности, энергетики, науки и образования. Серверы «Тринити» входят в реестр Минпромторга России.

