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«Конфидент» выпустил новую версию СЗИ ВИ Dallas Lock с поддержкой установки на отечественные ОС

ЦЗИ ГК «Конфидент» выпустил новую сертифицированную версию СЗИ ВИ Dallas Lock 5.87. Система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock 5.87 успешно прошла процедуру сертификационных испытаний ФСТЭК России, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора. Об этом CNews сообщили представители «Конфидент».

Переход на платформу Linux с возможностью установки консоли ЦУ СЗИ ВИ на отечественные сертифицированные операционные системы (Astra Linux, РЕД ОС, РОСА КОБАЛЬТ, Альт): Astra Linux Special Edition 1.7 (Воронеж); «Ред ОС 7.3»; «Ред ОС 8.0»; «Альт 8 СП» релиз 10 («Рабочая станция», «Сервер»); «Альт Рабочая станция 10.1»; «Альт Рабочая станция К»; «Альт Сервер 10»; «Роса Кобальт 7.9» («Рабочая станция», «Сервер»); Debian 11; Ubuntu 22.04.4 LTS; Ubuntu 24.04 LTS.

Переход на веб-интерфейс с полным переносом всех функций управления.

Поддержка безагентского управления платформой VMware vSphere vCSA 6.5/6.7/7.0/8.0: позволяет уменьшить нагрузку на систему и повысить производительность системы в целом. Также благодаря данному подходу исключено влияние установленных СЗИ ВИ на чувствительные компоненты системы виртуализации.

Расширение перечня поддерживаемых версий для платформ виртуализации: российская система управления виртуализацией zVirt 4.1/4.2; VMware vSphere 8.0.

Поддержка новой версии Единого центра управления (ЕЦУ) Dallas Lock: доступен вызов веб-консоли СЗИ ВИ из интерфейса ЕЦУ, добавлена возможность работы с учетными записями пользователей веб-консоли СЗИ ВИ.

Новый механизм лицензирования по файлу лицензии: не требуются драйвера для аппаратных идентификаторов и не возникает сложностей с пробросом аппаратных идентификаторов к ВМ с СЗИ ВИ.

Создание снапшотов на всех поддерживаемых платформах виртуализации: автоматически (по расписанию и/или с заданным интервалом)/вручную.

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Собственный механизм учетных записей и ролевого доступа для пользователей веб-консоли ЦУ СЗИ ВИ.

Удаленная установка пакета СЗИ ВИ на Linux-системах: удаленная установка пакета СЗИ ВИ выполняется стандартно для Linux-систем, через подключение по SSH.

Обновленный мастер установки агентов DL для всех типов клиентов: проверка осуществляется на каждом этапе ввода данных и включает в себя не только корректность вводимых учетных данных, но и доступность СВ по сети, доступность SSH и расхождение даты и времени на СВ.

Доступна возможность быстрого расчета контрольных сумм для дисков ВМ: время обработки расчета КС для дисков ВМ платформы vSphere значительно сокращено и остается неизменным независимо от объема диска. Данная доработка позволяет оптимизировать процесс работы подсистемы контроля целостности и повысить общую производительность системы при работе ВМ.

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Реализованы всплывающие уведомления в веб-консоли СЗИ ВИ: уведомления о всех событиях будут доступны с любого подключенного устройства, а не только с ТС с установленным СЗИ ВИ, как было ранее.

Назначение СЗИ ВИ Dallas Lock

СЗИ ВИ Dallas Lock — это сертифицированная ФСТЭК России система защиты информации в виртуальных инфраструктурах. Предназначена для защиты среды виртуализации от несанкционированного доступа: в многопользовательских автоматизированных системах (АС); в государственных информационных системах (ГИС); в автоматизированных системах управления (АСУ); в информационных системах персональных данных (ИСПДн); при защите значимых объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

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