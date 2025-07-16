«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования

«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СЗИ Dallas Lock Linux v.5.8.306 с функциями средства обнаружения и реагирования. В новой версии средства защиты информации для ОС семейства Linux добавили средство обнаружения и реагирования для работы с индикаторами компрометации и другие функции, которые усилят защиту серверов и рабочих станций.

В обновленной версии СЗИ Dallas Lock Linux v. 5.8.306 реализованы следующие улучшения и доработки: реализовано средство обнаружения и реагирования (СОР); добавлены новые эвристики для системы обнаружения вторжений (СОВ); добавлена интеграция с антивирусной защитой (АВЗ); добавлено приложение для работы с файлами-дисками.

СЗИ Dallas Lock Linux — это сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа для ПК (автономных и в составе локально-вычислительной сети) под управлением ОС семейства Linux.

В состав продукта также входят модули контроля съемных машинных носителей информации (СКН), межсетевой экран уровня узла (МЭ) и система обнаружения вторжений (СОВ).