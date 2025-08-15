«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию WAF Dallas Lock 2.16.31

Шлюз безопасности WAF Dallas Lock 2.16.31, включая в объекте оценки ЕЦУ Dallas Lock 4.0.354.0, успешно прошел испытания, подтвердив соответствие обновлений требованиям регулятора.

В новой версии шлюза безопасности WAF Dallas Lock добавили поддержку удаленного подключения по протоколу IPsec и включили новые возможности, которые облегчат работу администраторов.

В обновленной версии реализованы следующие основные улучшения и доработки: возможность создания удаленного подключения к компьютерам из зоны WAN в зону LAN, находящуюся под контролем WAF Dallas Lock; доработка механизмов фильтрации и сортировки журналов аудита; просмотр IP-адреса атакующего ресурса в журнале аудита; отображение содержимого атакующих или вредоносных «пакетов»; расширение возможностей централизованного управления при помощи ЕЦУ Dallas Lock в части лицензирования.

WAF Dallas Lock — это межсетевой экран прикладного уровня, обеспечивающий защиту веб-серверов, веб-служб и приложений от сетевых атак и нежелательного трафика. Включает два функциональных модуля: WAF (Web Application Firewall) и UTM (Unified Threat Management).