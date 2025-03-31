«Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России

Компания «Конфидент» выпустила новую сертифицированную версию СДЗ ПР Dallas Lock и продлил действие сертификата ФСТЭК России.

В новой версии средства доверенной загрузки уровня платы расширения добавили совместимость с процессорами нового поколения и включили новые возможности, которые облегчат работу администраторов.

В обновленной версии СДЗ ПР Dallas Lock v.397 реализованы следующие улучшения и доработки: реализована совместимость с линейкой процессов Intel Core 14 поколения; реализована совместимость с рядом серверных платформ, подтвержденная проведенными испытаниями; увеличен перечень совместимости с платформами за счет альтернативного способа вывода графического интерфейса; поддержка файловых систем FreeBSD UFS/UFS2, Solaris UFS; расширен перечень поддерживаемых аппаратных идентификаторов, добавлена поддержка Guardant ID 2.0; расширен перечень проверок, выполняемых при самотестировании СДЗ ПР; реализован контроль целостности по полному слепку таблицы SMBIOS; реализована возможность выбора сетевой карты для централизованного управления.

СДЗ ПР Dallas Lock – это решение уровня платы расширения для защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну до уровня «совершенно секретно» включительно, и иной информации с ограниченным доступом.

Выполняет свои функции до начала загрузки штатной операционной системы. Блокирует попытки несанкционированной загрузки нештатной ОС. Также предоставляет доступ к информационным ресурсам в случае успешной проверки подлинности загружаемой ОС. Осуществляет проверку целостности программно-аппаратной среды и регистрацию событий безопасности.