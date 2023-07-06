Разделы

ПО Софт Импортонезависимость
|

Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС»

Российские разработчики программного обеспечения «Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети под управлением ОС семейства Linux.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Госорганы и бизнес скупают отечественные СУБД и САПР. Иностранные аналоги в стороне

Пора в магазин. Цены на электронику и бытовую технику готовятся взлететь из-за дешевеющего рубля

Минцифры будет строить сверхважную ГИС на процессорах «Эльбрус»

CNews Analytics опубликовал CNews100 — рейтинг 100 крупнейших ИТ-компаний России

Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2023» и «Импортозамещение года 2023»

Власти выделили миллиарды на создание в России технологий выпуска чипов 250-65 нм

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Какие гаджеты взять с собой в отпуск: выбор ZOOM

Лучшие проточные электрические водонагреватели до 5000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие кондиционеры с Wi-Fi-управлением: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

Экзотическая материя: физики наткнулись на материал, состоящий из бозонов

Найдена «северная Атлантида» — легендарный затерянный город, поглощенный морем
Показать еще