Подтверждена совместимость СЗИ НСД Dallas Lock Linux и операционной системы «Ред ОС»

Российские разработчики программного обеспечения «Ред софт» и ГК «Конфидент» продолжают работу в рамках технологического партнерства и подтверждают совместимость системы защиты информации НСД Dallas Lock Linux версии 3.25.21 и операционной системы «Ред ОС». Об этом CNews сообщили представители «Ред софт».

СЗИ НСД Dallas Lock Linux — сертифицированная система защиты конфиденциальной информации накладного типа, предназначенная для автономных персональных компьютеров и компьютеров в составе локально-вычислительной сети под управлением ОС семейства Linux.

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№ 4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№ 3751).