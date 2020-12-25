СЗИ ВИ Dallas Lock прошла процедуру оценки соответствия 4 уровню доверия

«Конфидент» объявила об успешном получении сертификата соответствия СЗИ ВИ Dallas Lock требованиям к уровням доверия в системе сертификации ФСТЭК России.

Сертификат соответствия № 3837 удостоверяет, что система защиты информации в виртуальных инфраструктурах Dallas Lock соответствует требованиям к средствам обеспечения безопасности информационных технологий по 4 уровню доверия и 5 классу защищенности СВТ от НСД «Средства вычислительной техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Показатели защищенности от несанкционированного доступа к информации» (Гостехкомиссия России, 1992).

СЗИ ВИ Dallas Lock может использоваться в автоматизированных системах до класса защищенности 1Г включительно; в информационных системах 1 уровня защищенности персональных данных; в государственных информационных системах 1 класса защищенности; в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды, 1 класса защищенности; в значимых объектах критической информационной инфраструктуры до 1 категории включительно.

Новая сертифицированная версия СЗИ ВИ Dallas Lock поддерживает актуальные гипервизоры VMware ESXi 7.0, Microsoft Hyper-V Server 2019 и KVM.

СЗИ ВИ Dallas Lock теперь выпускается в двух редакциях: «Стандартная» и «Расширенная». «Расширенная» имеет следующие дополнительные возможности: мониторинг виртуальной инфраструктуры с помощью графической панели; поддержка серверов управления vCenter Linked Mode; поддержка VMware Auto-Deploy; поддержка vCenter High Availability; контроль управления серверами Hyper-V через System Center Virtual Machine Manager; контроль управления через Failover Cluster Manager; поддержка VMware Fault Tolerance.

В соответствии с абзацем 2 пункта 15 раздела 2 Положения о сертификации средств защиты информации, утвержденного Приказом ФСТЭК России от 03.04.2018 года № 55: «...средство защиты информации может применяться по окончании срока действия сертификата соответствия при условии соблюдения требований по безопасности информации и осуществления заявителем его технической поддержки».