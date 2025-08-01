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R-Vision и ФСТЭК России объединили усилия для повышения защищенности информационных систем от кибератак

R-Vision, разработчик систем кибербезопасности и цифровизации, заключил с Федеральной службой по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК России) соглашение о взаимодействии в части обмена сведениями об угрозах информационной безопасности. Теперь специалисты R-Vision получают от ФСТЭК России актуальные индикаторы компрометации. В их состав входят хэши подозрительных файлов, IP-адреса потенциально опасных ресурсов, адреса управляющих серверов ботнетов и другая информация, указывающая на возможные киберугрозы. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Поступающие данные обрабатываются и включаются в состав обновлений пакетов экспертизы для системы R-Vision SIEM. Эти пакеты содержат актуальные правила корреляции, включая специальные механизмы детектирования активности, связанной с выявленными угрозами. Благодаря этому пользователи R-Vision SIEM получают возможность обнаруживать подозрительные события, реагировать на инциденты на ранней стадии и предотвращать развитие атак.

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«Пользователи R-Vision SIEM получают доступ к дополнительному источнику актуальных данных о киберугрозах, что повышает защищенность их информационных систем. Это стало возможным благодаря партнерству с ФСТЭК России и работе нашего исследовательско-аналитического подразделения. Кроме того, такое взаимодействие между государством и бизнесом укрепляет национальную кибербезопасность, объединяя ресурсы и компетенции для борьбы с цифровыми угрозами», — отметил директор административного департамента R-Vision Камиль Баймашкин.

По состоянию на июль 2025 года R-Vision SIEM поддерживает более 210 источников и включает более 750 правил корреляции.

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