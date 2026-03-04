«Гарда» и R-Vision упрощают защиту данных в крупных инфраструктурах

Компании провели тестирование, которое подтвердило совместимость «Гарда DBF» и R-Vision SIEM, что помогает российским организациям повысить защищенность баз данных и скорость реакции на инциденты, связанные с их уязвимостями. Совместное использование решений упрощает контроль действий пользователей и защиту данных в распределенных инфраструктурах с большим числом СУБД, позволяет быстрее выявлять инциденты в базах данных и снижать нагрузку на SOC. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Технологии «Гарды» и R-Vision применяются в банках, государственных организациях, нефтегазовых и промышленных компаниях, поэтому интеграция ориентирована в первую очередь на зрелые инфраструктуры с высокими требованиями к контролю и безопасности данных.

Совместное применение продуктов обеспечивает централизованный контроль баз данных даже при большом количестве СУБД. В инфраструктурах, где счет идет на десятки систем, «Гарда DBF» берет на себя управление защитой: отслеживает операции с данными и запросы, контролирует действия привилегированных пользователей, фиксирует попытки скрыть следы опасной активности. При выявлении сомнительного поведения система блокирует доступ или попытку внешнего вторжения и отправляет событие в R-Vision SIEM, где команда SOC продолжает работу с инцидентом по своим процессам.

Интеграция помогает сократить риски утечек данных и финансового ущерба без усложнения операционной работы.

«Для заказчиков важна не просто фиксация событий, а четкое понимание, где есть риск и что делать дальше. Связка “Гарда DBF” и R-Vision SIEM дает практичный инструмент для защиты данных и снижает нагрузку на специалистов SOC», – сказал Дмитрий Ларин, руководитель продуктового направления по защите баз данных компании «Гарда».

«Интеграция "Гарда DBF" и R-Vision SIEM позволяет быстрее и точнее обнаруживать сложные атаки за счёт корреляции событий инфраструктуры с событиями баз данных. Подробный обогащённый контекст обеспечивает оперативное реагирование и помогает предотвратить негативные последствия в крупных распределенных инфраструктурах», - сказал Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.