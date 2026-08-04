«Конфидент» и R-Vision расширяют технологическое сотрудничество

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и центр защиты информации группы компаний «Конфидент», российский разработчик сертифицированных средств защиты информации, объявили о расширении технологического партнерства. В рамках нового этапа сотрудничества была подтверждена совместимость системы управления событиями ИБ R-Vision SIEM с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах СЗИ ВИ Dallas Lock.

Интеграция продуктов позволяет пользователям R-Vision SIEM в режиме реального времени собирать, анализировать и коррелировать события безопасности, поступающие от СЗИ ВИ Dallas Lock. Это обеспечивает сквозной мониторинг состояния защищенности ИТ-периметра, включая виртуальные среды, и автоматизирует выявление потенциальных киберугроз.

Успешная интеграция решений R-Vision и «Конфидент» решает критически важную задачу — обеспечение комплексной безопасности гибридных и виртуальных ИТ-инфраструктур в рамках импортозамещения. Синергия двух сертифицированных отечественных систем не только повышает скорость реагирования на инциденты, но и позволяет организациям выполнять требования регуляторов. Для конечных заказчиков это означает снижение операционных рисков и отказоустойчивость инфраструктуры.

Ранее «Конфидент» и R-Vision провели испытания и подтвердили полную совместимость R-Vision SIEM (версии 1.9.2 и 1.10.2) с системой защиты от несанкционированного доступа Dallas Lock 8.0 (версия 10.5.0.803) и ЕЦУ Dallas Lock (версия 2.0.211.1) по нормализации регистрируемых событий.