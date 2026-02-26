Разделы

Безопасность Новости поставщиков Стратегия безопасности
|

Интеграция R-Vision SIEM и ALD Pro усиливает защиту от киберугроз в корпоративных сетях

Компании R-Vision и «Группа Астра» завершили испытания и подтвердили совместимость системы управления потоками событий безопасности R-Vision SIEM со службой каталога ALD Pro. Интеграция решений позволяет R-Vision SIEM обеспечить централизованный мониторинг событий безопасности, поступающих из ALD Pro. Для этого в пакет экспертизы был включен набор правил детектирования и нормализации. Это позволяет повысить точность выявления подозрительной активности и значительно сократить скорость реакции на инциденты. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Дополнительно реализован безопасный и надежный доступ пользователей к веб-интерфейсу R-Vision SIEM, с использованием их учетных данных через протокол LDAPS в домене ALD Pro. После успешной аутентификации система мониторинга безопасности гарантирует корректное соблюдение прав доступа. Это позволяет использовать для администрирования SIEM-системы уже существующие доменные учетные записи, без создания дополнительных пользователей.

Таким образом, заказчикам больше не нужно создавать отдельные учетные записи в SIEM, становится прозрачнее управление доступом и появляется инструмент для выявления инцидентов безопасности, связанных с работой компонентов технологического стека службы каталога.

«Интеграция R-Vision SIEM с ALD Pro в первую очередь обеспечивает централизованный мониторинг событий безопасности доменной инфраструктуры. Передача в SIEM-систему данных об аутентификации, изменениях учетных записей, групп и политик позволяет своевременно выявлять инциденты и контролировать один из ключевых векторов атак. Дополнительно наши клиенты получают возможность использовать ALD Pro для авторизации в R-Vision SIEM», – сказал Владимир Оралов, руководитель отдела технологического партнерства и клиентского опыта R-Vision.

«Интеграция ALD Pro с системой R-Vision SIEM значительно повышает контроль безопасности. В режиме реального времени отслеживаются критически важные события из доменной инфраструктуры: попытки несанкционированного доступа, изменения в учетных записях и группах, аномальная активность при аутентификации и модификации групповых политик. Это дает специалистам по информационной безопасности возможность своевременно обнаруживать и эффективно реагировать на угрозы в инфраструктуре, построенной на базе отечественных решений», — сказал Анатолий Лысов, менеджер продукта ALD Pro «Группы Астра».

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь
Телеком

Совместное решение в первую очередь ориентировано на госсектор, субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) и другие организации, для которых импортозамещение ИТ- и ИБ-решений является приоритетной задачей.

R-Vision SIEM — компонент системы кибербезопасности организации. Решение обеспечивает централизованное управление потоками событий безопасности, их анализ и корреляцию, а также мониторинг инфраструктуры, выявление инцидентов и киберугроз, расследование и оперативное реагирование.

ALD Pro — это российская служба каталога, которая обеспечивает централизованное управление инфраструктурой, единую точку аутентификации и автоматическую настройку через групповые политики. Продукт входит в портфель серверных решений «Группы Астра», наряду с операционной системой Astra Linux Server и инструментом для инвентаризации парка устройств ACM.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Александр Светкин, Microsoft: Роль ИИ смещается от обнаружения аномалий к помощи в устранении инцидентов

Из банка в банку. Десятки миллионов россиян снимают деньги со счетов, пока их не заблокировали. Опрос

Обзор: Виртуальные АТС 2026

Взломщики банкоматов резко нарастили активность в США. Злоумышленникам досталось более $20 млн

Почему девелоперы становятся ИИ-компаниями

Шпионский набор DKnife под Linux - используется для слежки с 2019 года, но обнаружен только сейчас

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводной акустической системы Hisense HT Saturn: новый уровень комфорта и погружения

Лучшие устройства Dreame на распродаже к 8 марта: выбор ZOOM

Лучшие моноблоки с диагональю 27 дюймов: хиты продаж

Показать еще

Наука

Когда и как водород попал на Землю? Крупнейший на планете резервуар — прямо у нас под носом

Почему наступают ледниковые периоды? Ученые назначили козлом отпущения Марс

Новое исследование показывает, что человеческий мозг работает на автопилоте две трети дня
Показать еще