«Инносети» представили модуль по выявлению мошенничества в страховании грузов на основе ИИ

Модуль «Антифрод» работает на базе флагманского продукта компании — платформы сопровождения потокового страхования грузов «Цунами». Он использует алгоритмы искусственного интеллекта, что позволяет анализировать большие объемы данных по объектам страхования и претензиям и автоматически выявлять подозрительные операции. Таким образом, потенциальных мошенников можно обнаружить еще до того, как они нанесут ущерб. Об этом CNews сообщили представители компании «Инносети».

Модуль «Антифрод» проверяет одновременно десятки параметров по каждой операции: тип груза, реквизиты, регион назначения, наличие судебного процесса у перевозчика, частотность по претензиям, уровень убыточности компании, уровень риска по типу груза и т.д. При этом наборы параметров объединены в схемы. Если грузоотправление или претензия подходит под определенную схему — система автоматически маркирует операцию как потенциальное мошенничество.

Пользователи сервиса могут выбирать, как поведет себя «Антифрод» при обнаружении подозрительной операции. Это может быть оповещение на e-mail или подсветка претензии прямо на платформе. На основании такого оповещения ответственные сотрудники могут оперативно проверить контрагента и принять меры. Все подозрительные контрагенты маркируются в «Цунами». Этой информацией могут воспользоваться не только сотрудники компании, выявившей подозрительные действия, но и другие пользователи платформы в случае, если они работают с тем же контрагентом.

По данным внутренней аналитики «Инносетей», за 2022 г. с помощью сервиса на платформе «Цунами» выявлено подозрительных операций на сумму в 27 раз больше по сравнению с тем, чем выявлено собственными службами безопасности страховых компаний.

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Компания «Инносети» — ИТ-компания, аккредитованная Минцифры России, создает инфраструктурные сетевые решения для крупного бизнеса в сфере страхования логистики и медицины, специализируется на работе со сложными технологиями, в том числе блокчейн и нейронные сети. Решения компании зарегистрированы в реестре отечественного ПО. Головной офис компании находится в Калининграде, еще два — в Москве и Санкт-Петербурге. На апрель 2023 г. штат компании насчитывает более 100 человек.